Bay quốc tế, chọn hãng bay nào để tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines sở hữu mạng lưới đường bay quốc tế trải rộng đến nhiều châu lục, cùng đội tàu bay hiện đại và dịch vụ được đầu tư bài bản. Với những chuyến du lịch xa, đặc biệt là các điểm đến ở châu Âu, Nhật Bản hay Australia, việc chọn Vietnam Airlines giúp du khách yên tâm hơn về độ ổn định của lịch trình cũng như chất lượng phục vụ trên suốt hành trình.

Ngoài ra, hãng còn có nhiều đường bay thẳng đến các thành phố lớn, hạn chế được số lần quá cảnh, phù hợp với những ai không muốn mất quá nhiều thời gian chờ đợi tại sân bay trung chuyển.

Vietnam Airlines phù hợp với những hành trình quốc tế dài

China Southern phù hợp cho hành trình quá cảnh qua Trung Quốc

Với những điểm đến ở khu vực Đông Á hoặc hành trình cần quá cảnh qua Trung Quốc, China Southern là một lựa chọn có thể cân nhắc. Hãng sở hữu mạng lưới đường bay nội địa Trung Quốc rộng, thuận tiện kết nối đến nhiều thành phố khác nhau. Mức giá vé cũng khá cạnh tranh so với một số hãng truyền thống trên cùng chặng.

China Southern cũng phù hợp với những du khách muốn kết hợp quá cảnh tại Trung Quốc để tham quan thêm một điểm đến trong cùng chuyến đi. Một số sân bay và hành trình quá cảnh tại Trung Quốc hiện áp dụng chính sách miễn visa trong thời gian nhất định, tùy quốc tịch và điều kiện cụ thể.

AirAsia giúp tối ưu chi phí cho các chặng ngắn trong khu vực

Với những chuyến đi ngắn ngày trong khu vực Đông Nam Á, nơi khoảng cách bay chỉ vài giờ đồng hồ, AirAsia là cái tên quen thuộc nhờ mạng lưới đường bay phủ rộng khắp khu vực cùng mức giá vé cơ bản thường thấp hơn đáng kể so với các hãng truyền thống. Hãng là lựa chọn phù hợp với những du khách ưu tiên tiết kiệm chi phí, đặc biệt là nhóm bạn trẻ đi du lịch bụi hoặc những chuyến đi ngắn ngày không mang theo nhiều hành lý.

Tuy nhiên, do đặc thù của mô hình giá rẻ, hành khách cần lưu ý rằng nhiều dịch vụ đi kèm như hành lý ký gửi, suất ăn hay chọn chỗ ngồi thường không được tính sẵn trong giá vé cơ bản, mà phải mua thêm nếu có nhu cầu.

AirAsia là lựa chọn tiết kiệm cho các chặng bay ngắn

Singapore Airlines mang đến trải nghiệm cao cấp cho những chuyến bay dài

Nếu ngân sách không phải là rào cản và du khách đề cao trải nghiệm trên chuyến bay, Singapore Airlines là một trong những cái tên luôn được đánh giá cao trong khu vực châu Á. Hãng nổi bật với chất lượng dịch vụ đồng đều, đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp cùng hệ thống giải trí trên chuyến bay phong phú, giúp những hành trình dài trở nên dễ chịu hơn.

Bên cạnh đó, sân bay trung chuyển Changi tại Singapore cũng được nhiều du khách yêu thích nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi trong lúc chờ nối chuyến.

Singapore Airlines mang đến trải nghiệm cao cấp

Sau khi xác định được hãng bay phù hợp, bước tiếp theo là tìm chuyến và đặt vé sao cho thuận tiện với lịch trình. Với các hành trình quốc tế có nhiều lựa chọn về giờ bay và điểm nối chuyến, một công cụ đặt vé trực tuyến có thể giúp hành khách chủ động hơn trong khâu chuẩn bị.

Traveloka là một trong những nền tảng có thể hỗ trợ tìm kiếm và đặt vé máy bay quốc tế, chẳng hạn như vé China Southernngay trên điện thoại hoặc máy tính. Hành khách chỉ cần nhập điểm khởi hành, điểm đến và thời gian dự kiến để tìm các chuyến bay phù hợp, sau đó lựa chọn phương án theo lịch trình cá nhân.

Toàn bộ quá trình từ tìm chuyến, xem thông tin hành trình đến thanh toán đều được thực hiện trực tuyến. Với những người chưa có nhiều kinh nghiệm đặt vé quốc tế, cách hiển thị thông tin theo từng hành trình cũng giúp dễ theo dõi hơn, đặc biệt khi chuyến bay có nhiều chặng hoặc phải nối chuyến.

Hành khách có thể kiểm tra lại thông tin đặt chỗ trước khi thanh toán và lưu thông tin vé để sử dụng trong suốt hành trình.

Hành khách có thể xem và đặt vé máy bay trên Traveloka

Mỗi hành trình có một ưu tiên khác nhau nên không có hãng bay nào phù hợp với tất cả du khách. Giá vé, thời gian di chuyển, điểm quá cảnh, hành lý và các dịch vụ đi kèm đều là những yếu tố nên được tính đến trước khi đặt vé. Chọn đúng hãng ngay từ đầu sẽ giúp chuyến đi thuận tiện hơn và hạn chế những khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến.