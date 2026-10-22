Bảy nam sinh THPT Việt Đức hóa 'Táo quân', mang niềm vui đến lớp học

Bảy nam sinh lớp 10D1, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), hóa trang thành “biệt đội Thiên đình”, biểu diễn chúc mừng cô giáo và các bạn nữ nhân ngày 20/10. Món quà tinh nghịch còn tạo nên cuộc gặp thú vị với cô hiệu trưởng và đoàn giáo viên Nhật Bản.

Hoa, bánh, thiệp và những tiết mục văn nghệ luôn là những món quà quen thuộc học trò dành tặng cô giáo, bạn nữ trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhưng với bảy chàng trai lớp 10D1, Trường THPT Việt Đức, lời chúc 20/10 năm nay được gửi đi bằng một màn hóa trang đầy màu sắc, khiến cả người trong cuộc lẫn phụ huynh theo dõi qua màn hình đều thích thú.

Một nhóm nam sinh mặc trang phục gợi liên tưởng đến các nhân vật trong chương trình Táo quân, đội mũ, đi hài, mang theo những bông hoa thú nhồi bông cỡ lớn xuất hiện giữa trường. Sự kết hợp giữa vẻ “uy nghi” của áo mũ và nét ngây ngô tuổi học trò tạo nên món quà có một không hai của tập thể lớp.

Bảy chàng trai và màn chúc mừng 20/10 độc đáo Theo chia sẻ trong nhóm phụ huynh, lớp 10D1 có bảy nam sinh và 37 nữ sinh. Quân số ít, nhưng sự nhiệt tình của các chàng trai lại khiến các bạn cùng lớp hết lời khen ngợi. Trong video ghi tại lớp học, bảy nam sinh đứng thành hàng trước bảng, nổi bật với những bộ trang phục xanh lá, trắng, hồng, vàng, xanh dương, tím và đỏ. Nhân vật mặc áo vàng đội chiếc mũ có tua rủ trước mặt, đứng giữa đội hình như một “Ngọc Hoàng” phiên bản học đường.

Cả nhóm cùng thực hiện những động tác biểu diễn vui nhộn. Sự phối hợp có lúc đồng đều, có lúc mỗi người một vẻ càng khiến tiết mục mang nét tự nhiên, đáng yêu. Những chiếc kính cận, gương mặt còn nguyên vẻ học trò bên dưới mũ áo hóa trang là điểm nhấn khó trộn lẫn. Các hình ảnh được chia sẻ còn ghi lại cảnh những bạn nữ giơ điện thoại, cười vui, hào hứng hưởng ứng.

Trên bàn là chiếc bánh kem trang trí hoa hồng với dòng chữ “D1 yêu cô Hiền”, góp thêm nét ngọt ngào cho buổi chúc mừng. Niềm vui ấy theo học sinh về tận nhà. Trong nhóm phụ huynh, một người mẹ kể con mình về khen các bạn nam lớp 10D1 hết lời, nói rằng các bạn “tuyệt vời”. Một phụ huynh khác nhận xét vui: “Các bạn nam lớp mình ít mà chất lượng thế”. Các con nghĩ ý tưởng, bố mẹ tất bật hỗ trợ Phía sau màn xuất hiện rực rỡ của bảy nam sinh còn có sự đồng hành của phụ huynh. Theo nội dung trao đổi trong nhóm, ý tưởng do các học sinh nghĩ ra, còn bố mẹ hỗ trợ tìm mua, chuẩn bị đồ. Một phụ huynh hài hước kể: “Các con nghĩ ra xong phụ huynh chạy đi mua bở hơi tai”.

Những món quà vô cùng dễ thương mà các học sinh lớp 10D1 gửi tặng cô giáo Ban phụ huynh lớp cũng hỗ trợ mua những bông hoa đặc biệt để học sinh gửi tặng các cô làm kỷ niệm. Đó là những bông hoa thú nhồi bông cỡ lớn, mềm mại, nổi bật với sắc vàng, đỏ, xanh. Khi đi cùng nhóm nam sinh trong trang phục hóa trang, những bông hoa càng làm màn chúc mừng thêm ngộ nghĩnh.

Chứng kiến hình ảnh con biểu diễn, nhiều bố mẹ bất ngờ trước một khía cạnh khác của những cậu bé thường ngày. Có người mẹ kể ở nhà con ít nói, lên lớp lại nhiệt tình đến vậy; một người khác đùa con tự nhận sống kín đáo, ít thể hiện nhưng ở lớp lại “hơi nhiều năng lượng”. Những lời bình luận vui cho thấy món quà 20/10 còn đem đến cho phụ huynh cơ hội nhìn thấy con tự tin, hòa đồng và sẵn sàng góp sức vào hoạt động chung. Gặp cô hiệu trưởng và đoàn giáo viên Nhật Bản Không khí chúc mừng tiếp tục từ lớp học ra hành lang, sân trường. Những bộ áo mũ nhiều màu cùng các bông hoa cỡ lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của học sinh xung quanh.

Nhiều học sinh đứng quanh nhóm hóa trang, cười vui và dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc. Những bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng. Một phụ huynh bình luận: “Ôi cả trường ra xem rồi ạ”. Người khác hào hứng thông báo: “Loạn trường rồi các bố mẹ ạ”. Chữ “loạn” ở đây là cách nói vui về sự náo nhiệt mà bảy chàng trai mang đến trong ngày lễ. Đặc biệt, theo cô giáo chủ nhiệm lớp 10D1 Nguyễn Thu Hiền, khi đi chúc mừng các cô nhân ngày 20/10, nhóm nam sinh đã gặp cô hiệu trưởng và đoàn giáo viên Nhật Bản. Cô Hiền cho biết các thầy Nhật dành nhiều lời khen cho các em.

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội (ngoài cùng bên phải) cùng các giáo viên Nhật Bản rất vui thích với màn hoá trang có một không hai của các nam sinh lớp 10D1 này.

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội (ngoài cùng bên phải) cùng các giáo viên Nhật Bản rất vui thích với màn hoá trang có một không hai của các nam sinh lớp 10D1 này. Bức ảnh lưu niệm ghi lại cảnh thầy cô, khách mời và học sinh cùng đứng bên nhau dưới những tán cây, trước dãy nhà màu vàng của trường.

Những bộ trang phục hóa trang rực rỡ xen giữa áo trắng học trò, những bông hoa lớn và các động tác tạo dáng tinh nghịch làm nên một khung hình đầy niềm vui. Từ món quà dành cho cô giáo và các bạn nữ, ý tưởng của lớp 10D1 đã tạo thêm một cuộc gặp gỡ đáng nhớ ngay trong sân trường.