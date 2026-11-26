Dựng doanh nghiệp, làm giả giấy tờ để tạo lòng tin

Ngày 25/11, Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu, đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 người. Đến thời điểm công bố thông tin, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh do đối tượng Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land. Doanh nghiệp được đặt tại phường Phước Long, TP.HCM, sau đó tuyển nhân viên môi giới tìm kiếm khách hàng.

Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bất động sản bên ngoài. Nhóm này cùng tham gia rao bán các suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt.

Để tạo lòng tin, các đối tượng tự nhận được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ. Quế còn đặt làm giả con dấu Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM. Nhiều văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng bị làm giả.

Thủ đoạn này khiến khách hàng dễ nhầm tưởng các giao dịch được thực hiện thông qua một đơn vị có thẩm quyền. Các đối tượng liên tục đưa ra những lời mời chào về "suất ngoại giao", "suất nội bộ" và "suất kín".

Sau khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, nhóm này yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất. Khoản tiền được gọi là "phí mua suất", sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 31 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Bốn bị can khác bị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố trong vụ án.

Bẫy tâm lý từ những “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”

Nhu cầu mua nhà ở xã hội lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế khiến nhiều người mong muốn sớm tiếp cận cơ hội sở hữu nhà.

Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng đưa ra những lời mời chào về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc “suất kín”, tạo cảm giác người mua đang tiếp cận một nguồn cung đặc biệt, đồng thời khiến khách hàng lo ngại bỏ lỡ cơ hội nếu không nhanh chóng xuống tiền.

Đây là phương thức thao túng tâm lý thường gặp trong các vụ lừa đảo bất động sản. Đối tượng không chỉ đưa ra lợi ích hấp dẫn mà còn tạo áp lực về thời gian, khiến người mua dễ bỏ qua những bước xác minh cần thiết.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Lê Văn Khoa; Nguyễn Văn Sơn, Đinh Lê Hồng Quế, Huỳnh Tiến Đạt, Lê Hoàng Hiệp.

Dưới góc độ an ninh mạng, vụ án cũng đặt ra vấn đề về xác thực danh tính tổ chức và độ tin cậy của tài liệu. Những văn bản mang tên doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thể bị lợi dụng để tạo dựng niềm tin sai lệch.

Hình thức trình bày chuyên nghiệp không đồng nghĩa với tính xác thực. Một văn bản có logo, chữ ký hoặc con dấu vẫn cần được kiểm chứng từ đơn vị phát hành.

Trong môi trường số, nguy cơ giả mạo có thể gia tăng khi hình ảnh hợp đồng, giấy giới thiệu hoặc thông báo dễ dàng bị sao chép, chỉnh sửa và phát tán qua nhiều kênh. Nếu thiếu kỹ năng xác minh, người tiếp nhận rất dễ nhầm lẫn giữa thông tin thật và nội dung giả mạo.

Theo khuyến cáo của Công an TP.HCM, người dân cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hội, xác minh trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền.

Người mua không nên chỉ dựa vào giấy giới thiệu, hợp đồng đặt cọc hoặc văn bản do môi giới cung cấp. Khi xuất hiện lời mời chào về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, cần làm rõ đơn vị môi giới có thực sự được chủ đầu tư ủy quyền hay không.

Đặc biệt, người dân cần thận trọng trước yêu cầu chuyển tiền giữ chỗ hoặc mua suất ngoài quy trình; tuyệt đối không chuyển tiền mua suất cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Cảnh giác với lừa đảo nhà ở xã hội giúp bảo vệ tài sản và tính minh bạch của chính sách an sinh. (Ảnh: Tang vật thu giữ từ đường dây do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu)

Đối với thông tin được cung cấp qua môi trường mạng, người dân cần kiểm tra nguồn phát hành, không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp giấy tờ tùy thân cho các đầu mối chưa được xác minh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ thông tin giao dịch và thông báo cơ quan công an.

Ở góc độ quản lý, việc công khai thông tin dự án, kênh tiếp nhận hồ sơ và đơn vị được phép thực hiện giao dịch có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa lừa đảo. Chủ đầu tư cũng cần chủ động cảnh báo người dân trước những hình thức môi giới trái phép.