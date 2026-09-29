Bẫy lừa đảo phía sau hợp đồng thuê xe tự lái

Biến xe thuê thành tài sản cầm cố, mua bán

Chỉ trong hơn một tháng qua, Công an thành phố Bắc Ninh liên tiếp nhận trình báo về các vụ lừa đảo khi cho thuê xe tự lái. Điểm đáng chú ý là các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, lợi dụng những sơ hở trong giao dịch để chiếm đoạt phương tiện của chủ xe.

Bị can Nguyễn Hữu Trường (bên trái) và bị can Trần Văn Bình tại cơ quan công an.

Thông qua mạng xã hội, N.Đ.T (sinh năm 1991), trú tại phường Chi Lăng, biết anh S. ở xã Đại Đồng và chị M. ở xã Xuân Cẩm cho thuê xe tự lái nên đã nảy sinh ý định tiếp cận, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Trong tháng 8, T. thuê 2 ô tô của anh S. và chị M. rồi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc, trả nợ.

Để che giấu, ngăn chủ xe không tìm ra mình, T. đã đưa ra những thông tin gian dối về bản thân, dùng giấy tờ không phải của mình để thuê phương tiện. Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố và tạm giam T. về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ở một vụ án khác, quy mô chiếm đoạt cho thấy thủ đoạn không dừng lại ở một giao dịch đơn lẻ. Có đối tượng không chỉ lợi dụng sự cả tin của một chủ xe mà chủ động tạo dựng vỏ bọc để tiếp cận nhiều phương tiện. Trần Văn Bình (sinh năm 1997), trú tại phường Đa Mai là ví dụ. Đối tượng tự giới thiệu là lái xe chuyên nghiệp, từ tháng 1 đến tháng 4/2026 lần lượt thuê 6 ô tô tự lái của 5 người trên địa bàn thành phố Bắc Ninh rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài, trả nợ, chiếm đoạt tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng; trong số này, có chiếc ô tô của anh N.V.K., 28 tuổi, trú tại phường Đa Mai, trị giá 400 triệu đồng.

Khi vụ việc bị phát hiện, Bình khai đã mang các phương tiện đến cầm cố tại cửa hàng Trường Phát của Nguyễn Hữu Trường (sinh năm 1990), trú tại xã Tân Dĩnh. Từ đây, cơ quan công an tiếp tục làm rõ Trường có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ đầu năm đến nay, đối tượng này đã cho vay dưới hình thức nhận cầm cố tài sản với tổng số tiền 961 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 107 triệu đồng. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trường, cơ quan công an thu giữ 11 ô tô, 71 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan. Với các hành vi trên, Bình bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trường bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1987) ở xã Tân Yên, lại bắt đầu từ một mối quan hệ giao dịch tưởng như đã có đủ cơ sở để yên tâm. Từ tháng 5/2025, Lê Văn Anh (sinh năm 1996), trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, nhiều lần thuê xe của chị N và thanh toán đầy đủ tiền thuê. Ngày 31/12/2025, chị N tiếp tục cho Lê Văn Anh thuê chiếc VinFast Lux A2.0 (biển kiểm soát 98A-908.77) trong thời hạn một tháng với giá 20 triệu đồng. Sau khi nhận xe cùng chìa khóa và giấy tờ gốc, đối tượng không trả xe đúng hẹn mà tìm cách mang đi thế chấp, mua bán.

Cụ thể, Anh đã làm giả giấy ủy quyền mang tên chị N. cùng chữ ký của chủ xe rồi thế chấp chiếc ô tô cho anh Nguyễn Đức L. để vay 180 triệu đồng. Sau đó, tiếp tục dùng giấy tờ giả này bán chiếc xe với giá 280 triệu đồng. Đến thời hạn trả xe, không nhận lại tài sản và cũng không thể liên lạc được với Lê Văn Anh, chị N. đã trình báo cơ quan công an.

Phòng ngừa rủi ro

Theo điều tra viên Vũ Xuân Thắng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các vụ việc cho thấy sơ hở chủ yếu nằm ở khâu xác minh khách hàng và quản lý phương tiện. Một người từng thuê xe, trả tiền đúng hạn hoặc có đầy đủ giấy tờ vẫn có thể gây ra rủi ro nếu chủ tài sản chỉ dựa vào những yếu tố đó để quyết định giao xe. “Không nên chỉ dựa vào hợp đồng cho thuê xe hoặc những lần giao dịch trước đó để đánh giá mức độ an toàn. Với tài sản có giá trị lớn, chủ xe cần xác minh kỹ nhân thân, nơi cư trú, giấy tờ của khách thuê và có biện pháp quản lý phương tiện phù hợp”, điều tra viên Vũ Xuân Thắng nhận định.

Một số ô tô do đối tượng Trần Văn Bình thuê rồi mang đi cầm cố.

Những vụ án liên tiếp xảy ra là lời cảnh báo đối với hoạt động cho thuê tài sản có giá trị lớn. Rủi ro lớn nhất không nằm ở lúc ký hợp đồng, mà xuất hiện ngay sau khi đối tượng nhận xe cho thuê tự lái. Từ thời điểm đó, chiếc xe có thể bị đem đi cầm cố chui, làm giả giấy tờ hoặc tiếp tay cho các đường dây tội phạm khác.

Để ngăn ngừa tình trạng này, tại phường Lạng Giang, Công an phường đã rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện tự lái trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm và yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Từ thực tế trên, cơ quan công an khuyến cáo, các cơ sở cho thuê xe cần xác minh thông tin khách thuê, đối chiếu giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, nơi cư trú; lập hợp đồng chặt chẽ, lưu hồ sơ giao nhận và quản lý phương tiện. Khi khách thuê chậm trả, mất liên lạc hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời trình báo cơ quan công an.

Đối với người mua, nhận cầm cố ô tô, việc kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ và quyền sở hữu phương tiện cũng là yêu cầu quan trọng trước khi giao dịch. Theo Đại tá Nguyễn Anh Sơn, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cùng với phòng ngừa từ cơ sở, lực lượng công an tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; chủ động nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phối hợp xác minh và truy tìm tài sản khi có dấu hiệu bị chiếm đoạt.