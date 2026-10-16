Bẫy liên hoàn – Phần 2: Niềm tin bị đánh cắp

​​​​​​​Từ việc bắt quả tang một người tàng trữ trái phép chất ma túy tại phố Tràng Tiền, Công an Hà Nội mở rộng điều tra, phát hiện 22 người liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Nguyễn Quốc Hưng, tức TikToker “Sơn Thụy Khuê”.