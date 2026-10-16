Bẫy liên hoàn – Phần 2: Niềm tin bị đánh cắp
Từ những cuộc trò chuyện tưởng chừng chân thành đến những khoản lợi nhuận hiển thị trên màn hình, các đối tượng đã từng bước thao túng tâm lý, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản. Chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát” kỳ này sẽ hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và quá trình phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Cơ quan điều tra trong việc truy tìm dấu vết, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/ho-so-cong-to-kiem-sat/bay-lien-hoan-phan-2-niem-tin-bi-danh-cap-28114.html