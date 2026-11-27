Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, dự kiến sẽ diễn ra sáng 10/12/2026 tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Phần nghệ thuật mở đầu buổi lễ kéo dài 90 phút, đánh dấu lần thứ 3 Bộ Quốc phòng tổ chức triển lãm quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Các lực lượng tham gia hợp luyện ngày 26/11.

Chương trình do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chỉ đạo nội dung; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chỉ đạo nghệ thuật; Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Phạm Anh Thông làm Tổng đạo diễn.

Lực lượng tham gia gồm các đoàn văn công, nhà hát trong toàn quân cùng học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Đoàn Nghi lễ Quân đội và Trường Xiếc Việt Nam.

Sáng 26/11, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đoàn kiểm tra luyện tập chương trình nghệ thuật và bay trình diễn tại sân bay Gia Lâm, sau đó họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đoàn kiểm tra luyện tập chương trình nghệ thuật và bay trình diễn tại sân bay Gia Lâm sáng 26/11.

Từ niêu cơm làng Gióng đến rừng tre đánh giặc

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 mang chủ đề “Bay lên Việt Nam” gồm 3 Chương. Chương I, “Sức mạnh Việt Nam” kéo dài 20 phút, mở màn bằng tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương” (nhạc và lời: Hồ Hoài Anh). Gần 900 chiến sĩ Đặc công cùng 170 diễn viên múa, hát chuyên nghiệp tái hiện làng Phù Đổng, những xưởng rèn đơn sơ và cảnh dân làng góp gạo nấu “niêu cơm khổng lồ” nuôi Thánh Gióng. Thông qua hình tượng ấy, ê-kíp sáng tạo gửi gắm thông điệp Quân đội nhân dân Việt Nam từ Nhân dân mà ra, lớn lên trong lòng Nhân dân.

Điểm nhấn của màn mở đầu nằm ở những mảnh ghép do diễn viên di chuyển, nối dần thành con ngựa sắt đồ sộ. Khi ngựa sắt “phun lửa”, toàn bộ thanh giáo trong tay hàng trăm chiến sĩ hóa thành một rừng tre. Nền màn hình LED hiển thị đồ họa 3D núi Hùng, trống đồng Ngọc Lũ, chim Lạc và hoa văn Đông Sơn.

Các hình ảnh tại buổi hợp luyện ngày 26/11.

Nối tiếp, tiết mục hát múa “Việt Nam kiêu hãnh” (nhạc và lời: Đoàn Minh Quân) đưa võ thuật cổ truyền lên sân khấu. Cùng với đó, liên khúc dân ca “Bản sắc Việt” với ca khúc “Một vòng Việt Nam” (nhạc và lời: Đông Thiên Đức) dẫn người xem qua các vùng văn hóa. Đồng bằng Bắc Bộ hiện lên với trống hội Thăng Long, có sự tham gia của diễn viên xiếc tái hiện một trận chiến bảo vệ kinh thành. Một Tây Bắc rộn ràng lễ hội xòe hoa, tiếng khèn, sáo mèo; một Tây Nguyên vang tiếng cồng chiêng, đàn t’rưng; và khép lại là Nam Bộ với lễ hội đua ghe ngo.

Theo Ban Tổ chức, tiết mục huy động 360 học viên Trường Sĩ quan Chính trị, 60 diễn viên xiếc, 80 diễn viên múa và ba dải lụa dài 50m. Màn đu dây trên không trước lễ đài tạo không khí lễ hội, tôn vinh khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Khép lại Chương I là màn diễu hành của khoảng 1.000 người, trong đó có các khối Không quân, Hải quân, Biên phòng, Không gian mạng, Bảo vệ Lăng và lực lượng gìn giữ hòa bình, khẳng định: “Quân đội Việt Nam tiên phong, tích cực trên bước đường hội nhập”.

Hình ảnh đội trống tại hợp luyện ngày 26/11.

Từ nỏ thần đến tên lửa

Chương II mang tên chủ đề chương trình, “Bay lên Việt Nam”, dài 20 phút. Tổ khúc múa “Chiến binh Sao vàng” (âm nhạc: Đức Tân) đóng vai trò nhịp cầu giữa hai chương: từ những xưởng rèn thô sơ thời Thánh Gióng nay trở thành nhà máy hiện đại của công nghiệp quốc phòng.

Liên khúc “Đi giữa lòng nhân dân” (Hoàng Hồng Ngọc) và “Tổ quốc trong ánh mặt trời” tiếp nối với 80 chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội, các nữ học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y cùng các khối Lục quân, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển. Động tác múa mô phỏng cảnh bộ đội cấp phát lương thực, chăm sóc sức khỏe, giúp dân khắc phục thiên tai. Thông điệp được nhấn mạnh: sức mạnh Tổ quốc đến từ vũ khí hiện đại và từ sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân.

Ngựa sắt bay lên giữa cờ hoa năm châu

Tổ khúc kết gồm “We Are the World”, “Khát vọng hòa bình” (nhạc và lời: Xuân Thủy) và phần coda “Bay lên Việt Nam”, với sự tham gia của toàn bộ lực lượng... tạo nên bức tranh hữu nghị, hòa bình.

Theo Ban Tổ chức, hình tượng “ngựa sắt bay lên” gắn với sức mạnh quân sự và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới về khoa học, công nghệ, kinh tế. Bộ đội Cụ Hồ thời đại mới được khắc họa vừa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vừa là sứ giả của hòa bình.

Hình ảnh trực thăng treo cờ bay qua lễ đài tại buổi hợp luyện sáng 26/11.

Sau nghi thức nhấn nút khai mạc, bầu trời Gia Lâm sẽ chứng kiến trực thăng treo cờ bay qua lễ đài, tiếp đó là đội hình UAV của Viettel phối hợp màn biểu diễn võ thuật của bộ đội đặc công cùng giai điệu “Khát vọng hòa bình” vang lên.

Theo Ban Tổ chức, tới thời điểm hiện tại, các khâu chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thành để chuẩn bị tốt nhất cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 vào tháng 12 tới.

Từ huyền thoại Thánh Gióng đến những sản phẩm công nghiệp quốc phòng mang dấu ấn Việt Nam, theo Ban Tổ chức, chương trình nghệ thuật “Bay lên Việt Nam” sẽ kể câu chuyện về một dân tộc yêu chuộng hòa bình; khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh của một đất nước Việt Nam hùng cường, một dân tộc Việt Nam đoàn kết, bác ái, một quốc gia đã và đang có những đóng góp thiết thực cho hòa bình và văn minh nhân loại.