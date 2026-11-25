Ngày 24/11, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên phục vụ kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống VOR/DME tại cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được thực hiện.

Tàu bay chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống VOR/DME. Ảnh: Cục Hàng không.

Đây là dấu mốc đáng chú ý, chuyển từ công tác chuẩn bị mặt đất sang kiểm tra tính năng hệ thống dẫn đường trong môi trường thực tế trên không.

Tàu bay thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật được chuẩn bị và cất cánh từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó di chuyển đến khu vực Gia Bình để triển khai các bài bay hiệu chuẩn. Việc tổ chức bay được phối hợp với hoạt động bay tại Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

Quá trình chuẩn bị, Cục Hàng không đã phối hợp với chủ đầu tư, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Tổng công ty Quản lý bay và các đơn vị liên quan xây dựng, rà soát, thống nhất kế hoạch bay kiểm tra hiệu chuẩn.

Đồng thời tham gia phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần bảo đảm sự thống nhất giữa yêu cầu kỹ thuật, phương án tổ chức hoạt động bay và các điều kiện an toàn.

Việc triển khai đòi hỏi sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên môn, từ kiểm tra thiết bị, nhân lực, tàu bay đến công tác điều hành và hiệp đồng hoạt động bay. Đặc biệt phải hài hòa với mật độ bay tại Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

Chương trình bay được thực hiện bằng tàu bay chuyên dụng, tập trung vào các nội dung: bay kiểm tra tầm phủ, kiểm tra các hướng phương vị (radial) kỹ thuật và các radial phục vụ phương thức khởi hành (SID), phương thức đến (STAR) và phương thức tiếp cận hạ cánh (IAP).

Các bài bay kiểm tra hướng tiếp cận theo hai hướng đường cất hạ cánh 07 và 25 được thực hiện theo các quỹ đạo, khoảng cách và độ cao xác định.

Từ đó là cơ sở đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống dẫn đường, phục vụ quá trình xây dựng, hoàn thiện các phương thức bay tại Gia Bình.