Bay kiểm tra, hiệu chuẩn sân bay Long Thành từ 11 – 19/10

Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra từ 00 giờ ngày 11/10 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10; được thực hiện đối với hệ thống dẫn đường ILS/DME và hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L. Đây là hoạt động định kỳ, đảm bảo trang thiết bị hoạt động bình thường sau 1 năm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Quốc tế Long Thành chủ trì, tổ chức triển khai bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Đài kiểm soát không lưu Long Thành và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Chạy thử đèn tín hiệu hàng không tại đường cất hạ cánh thứ nhất sân bay Long Thành, cuối tháng 9/2026.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn an toàn, đồng thời thực hiện thủ tục phát hành thông báo hàng không (NOTAM) đúng quy định. Cảng vụ Hàng không miền Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch.

Theo ACV, sân bay Long Thành đang tăng tốc triển khai các gói thầu trọng điểm nhằm đảm bảo đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm nay. Đến nay, nhiều hạng mục tại dự án đã cơ bản hoàn thành như: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (khối lượng thực hiện đạt hơn 99%); hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (khối lượng thực hiện trên 98%); sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách (khối lượng thực hiện hơn 96%).

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành.

Hiện các đơn vị đang tập trung toàn bộ nguồn lực đẩy mạnh thi công nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1; nhà để xe.

Từ cuối tháng 9 đến nay, sân bay Long Thành triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) nhằm kiểm tra sự phối hợp, mức độ sẵn sàng của hệ thống, các lực lượng, quy trình. Đồng thời tiến hành chạy thử hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1; hệ thống xử lý hành lý; máy soi chiếu; cầu ống lồng; thang cuốn.

Đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ hai sân bay Long Thành.

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 12/2026, sân bay Long Thành tiếp tục triển khai các đợt thử nghiệm vận hành toàn diện. Điều này nhằm đánh giá rủi ro và xác nhận độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi đưa sân bay vào khai thác.