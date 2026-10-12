Bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống tại Sân bay quốc tế Long Thành

Toàn cảnh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, sau khi xem xét, Cục Hàng không Việt Nam nhất trí với kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống hỗ trợ dẫn đường và hạ cánh chính xác cho máy bay; hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L-Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong thời gian từ 00h00 ngày 11/10/2026 đến 23h59 ngày 19/10.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV); Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có trách nhiệm chủ trì, đảm bảo thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Quản lý bay, Đài kiểm soát tại Sân bay Long Thành...) nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành bay kiểm tra hiệu chỉnh an toàn; triển khai thủ tục phát hành thông báo hàng không (NOTAM) theo đúng quy định.

Cục Hàng không yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trước đó, ACV có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị ngày khai thác thương mại. Các đơn vị liên quan đồng loạt tăng tốc chuẩn bị nguồn lực, kịch bản chạy đua hoàn thiện công trình và thử nghiệm vận hành.

Để đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào tháng 12/2026, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, sân bay Long Thành triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện. Đợt 1 (tháng 9 đến tháng 10/2026), đợt 2 (tháng 11/2026) và đợt 3 (tháng 12/2026).

Từ tháng 12 năm nay, ACV sẽ đưa vào khai thác sân bay Long Thành theo nguyên tắc tăng dần quy mô với 3 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 12/2026-3/2027) khai thác từ 6-10% công suất thiết kế; giai đoạn 2 (từ tháng 4/2027-10/2027) đạt khoảng 50% công suất thiết kế và giai đoạn 3 (từ sau tháng 10/2027) khai thác 100% công suất thiết kế./.