Bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cụ thể, Cục Hàng không nhất trí với kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống ILS/DME, hệ thống đèn tín hiệu đường CHC 05R/23L cảng hàng không quốc tế Long Thành trong thời gian từ 0h0 ngày 11 đến 23h59’ ngày 19/10 (giờ địa phương).

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VATM.

Đồng thời yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cảng hàng không Quốc tế Long Thành có trách nhiệm chủ trì, đảm bảo thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành bay kiểm tra hiệu chỉnh an toàn, triển khai thủ tục phát hành thông báo hàng không theo đúng quy định.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trước đó, ACV có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.