Bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu tại Sân bay Long Thành

Tàu bay thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Sân bay Long Thành. Ảnh: VATM cung cấp

Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Sân bay Long Thành được Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã tổ chức bằng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35. Nội dung tập trung đánh giá hoạt động của các hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất, hạ cánh 05R/23L.

Trong đó, ngày 12-10, tàu bay thực hiện các bài bay kiểm tra hệ thống ILS/DME 23L, đèn chỉ thị đường tiếp cận chính xác PAPI 23L, hệ thống đèn tiếp cận ALS 23L và hệ thống DVOR/DME Long Thành. Ngày 13-10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R/23L.

Kết quả, các chuyến bay hoàn thành những bài bay theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường. Đây là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị, phục vụ các bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành.

Để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị nhân lực, phương án điều hành bay, điều kiện kỹ thuật và thông tin khí tượng hàng không. Đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng và thiết bị tại sân bay.

Theo VATM, với vai trò trực tiếp tham gia bảo đảm hoạt động bay tại Sân bay Long Thành, Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành đã chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị và xây dựng phương án hiệp đồng giữa các cơ sở điều hành bay.

Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành duy trì liên lạc, phối hợp trong quá trình tiếp nhận, điều hành và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tàu bay theo phương án được phê duyệt.

So với các chuyến bay vận tải thông thường, bay kiểm tra, hiệu chuẩn có yêu cầu riêng về quỹ đạo và phương thức thực hiện. Song song với công tác điều hành, các đơn vị tập trung kiểm tra trạng thái sẵn sàng của hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động bay.

Theo VATM, kết quả đợt bay góp phần hoàn thiện cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành. Trên cơ sở đó, các đơn vị chuyên môn tiếp tục tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra, thực hiện những bước kỹ thuật và thủ tục tiếp theo theo quy định, từng bước hoàn thiện điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại sân bay.