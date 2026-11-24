Sức hút ngày càng lớn của C-drama đang biến Hengdian – nơi được ví như “Hollywood của Trung Quốc” – thành điểm đến của một trào lưu du lịch mới, nơi tình yêu dành cho phim ảnh và thần tượng đang tạo ra những cơ hội kinh doanh đáng chú ý.

Trong hơn 20 ngày, bất kể mưa nắng, một nhóm người hâm mộ quốc tế kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài khách sạn ở Hengdian, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, điện thoại hướng về lối ra, hy vọng được nhìn thấy nam diễn viên Trương Linh Hà (Zhang Linghe). Với họ, đây không đơn thuần là một chuyến du lịch, mà là hành trình tìm kiếm khoảnh khắc được gặp thần tượng ngoài đời thực.

Trương Linh Hà trở nên nổi tiếng quốc tế sau bộ phim truyền hình ăn khách Truy tìm Ngọc (Pursuit of Jade), góp phần thúc đẩy làn sóng người hâm mộ nước ngoài tìm đến Hengdian – một trong những tổ hợp phim trường lớn nhất Trung Quốc, nơi được ví như “Hollywood của Trung Quốc” hay “Chinawood”.

Một người hâm mộ đến từ Thái Lan, Thammarawee Lin, thừa nhận đã chi khoảng 5.000 nhân dân tệ cho vé máy bay từ Bangkok và chi phí khách sạn để đến Hengdian. Cô cùng những người hâm mộ khác đặt chỗ bên ngoài khách sạn từ sớm, mang theo ghế nhỏ, ảnh và huy hiệu của nam diễn viên để chờ đợi.

“Nếu chúng tôi không thực sự yêu mến anh ấy, chắc chắn sẽ không làm điều này,” Lin chia sẻ.

Câu chuyện của Lin phản ánh một xu hướng đang hình thành: người hâm mộ không còn hài lòng với việc theo dõi thần tượng qua màn hình hay mạng xã hội, mà muốn trực tiếp trải nghiệm không gian gắn liền với các bộ phim và diễn viên yêu thích. Những địa điểm quay phim, khách sạn, nhà hàng hay các khu vực mà ngôi sao xuất hiện đang trở thành một phần trong hành trình của họ.

Sun Qian (trái) và Jing Boran trong một cảnh trích từ bộ phim “Mùa Xuân Sớm”, một bộ phim tình cảm đương đại của Trung Quốc ra mắt ở vị trí thứ hai trong danh sách phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix vào tháng 8.

Khi phim trường trở thành điểm đến

Hengdian vốn là một tổ hợp phim trường quy mô lớn, với những bối cảnh tái hiện cung điện Trung Quốc, phố cổ, đường phố Hong Kong, đền đài và nhiều không gian lịch sử được sử dụng trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Sự nổi tiếng của C-drama đang khiến nơi đây có thêm một vai trò mới: điểm đến du lịch fandom – loại hình du lịch gắn với sự yêu thích một nghệ sĩ, một bộ phim, một chương trình giải trí hoặc một cộng đồng người hâm mộ.

Một số doanh nghiệp tại Hengdian đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu này bằng cách cung cấp các dịch vụ dành riêng cho khách quốc tế. Từ việc sắp xếp phương tiện di chuyển riêng, xây dựng lịch trình, hỗ trợ khách tìm kiếm địa điểm xuất hiện của thần tượng đến các chuyến đi quan sát phim trường từ xa, những dịch vụ này đang biến việc theo đuổi thần tượng thành một trải nghiệm du lịch được tổ chức bài bản hơn.

Một doanh nghiệp địa phương cho biết khách hàng đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Một số chuyến đi còn đưa người hâm mộ lên các điểm cao để quan sát quá trình quay phim, trang bị máy ảnh với ống kính tele để chụp từ xa.

Đáng chú ý, thông tin về lịch trình và địa điểm quay phim của các ngôi sao đôi khi được chia sẻ hoặc bán trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ tập trung đến khách sạn, phim trường và những địa điểm mà các diễn viên có thể xuất hiện.

Với nhiều người, chuyến đi không được đánh giá bằng số điểm tham quan đã ghé thăm, mà bằng cơ hội được nhìn thấy thần tượng. Một khách sạn vốn bình thường có thể trở thành địa điểm thu hút đông người; một nhà hàng có thể được chú ý chỉ vì gắn với tên tuổi của một diễn viên; một khu phim trường có thể trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều hơn nhờ một bộ phim đang nổi tiếng.

Đó là sự chuyển đổi đáng chú ý khi nội dung giải trí không chỉ tạo ra nhu cầu xem phim mà còn thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm trực tiếp.

Vì sao C-drama ngày càng thu hút khán giả quốc tế?

Sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến, mạng xã hội và hệ sinh thái nội dung số đang giúp phim truyền hình Trung Quốc tiếp cận khán giả nước ngoài dễ dàng hơn. Những bộ phim có sức hút không chỉ lan truyền qua các nền tảng phát sóng mà còn qua các đoạn phim ngắn, video hậu trường, hình ảnh diễn viên, nội dung do người hâm mộ sản xuất và các cộng đồng trực tuyến.

Các tác phẩm gần đây cho thấy C-drama đang có sự hiện diện ngày càng đáng chú ý trên thị trường quốc tế. Bộ phim tình cảm hiện đại The Early Spring từng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix vào tháng 8, trong khi Pursuit of Jade đạt vị trí thứ sáu trong tuần đầu ra mắt vào tháng 3.

Tại Singapore, Pursuit of Jade từng đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình trên Netflix trong một tuần vào tháng 4. Sức hút của bộ phim thậm chí được các bộ trưởng đề cập trong bài phát biểu và sử dụng nhạc phim trong những video trên TikTok.

Những kết quả này cho thấy phim truyền hình Trung Quốc đang từng bước vượt qua giới hạn của thị trường nội địa, đặc biệt là ở châu Á.

Một trong những lợi thế của C-drama là sự đa dạng về thể loại và cách khai thác văn hóa. Phim cổ trang, võ hiệp, giả tưởng, tình cảm hiện đại, phim về đời sống đô thị hay những câu chuyện dựa trên truyền thuyết dân gian tạo nên một hệ sinh thái nội dung phong phú. Trong đó, các tác phẩm cổ trang đặc biệt hấp dẫn nhờ bối cảnh quy mô, trang phục, kiến trúc, văn hóa và các yếu tố lịch sử được tái hiện qua hình ảnh.

Đối với một bộ phận khán giả trẻ quốc tế, phim không chỉ mang đến câu chuyện giải trí mà còn là cơ hội để tiếp cận những khía cạnh văn hóa của Trung Quốc. Những nhân vật, trang phục, phong tục, kiến trúc và các yếu tố văn hóa dân gian có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự tò mò về đất nước, con người và những địa điểm được thể hiện trong phim.

Sinh viên người Malaysia Adelise Lee, một người hâm mộ Trương Linh Hà, cho biết trước đây cô từng yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc nhưng gần đây cảm thấy một số cốt truyện quá dễ đoán và có phần trùng lặp. Cô đánh giá phim Trung Quốc có nhiều thể loại đa dạng hơn, với những nhân vật nữ mạnh mẽ và các câu chuyện giả tưởng dựa trên văn hóa dân gian.

Trong chuyến đi tới Hengdian lần thứ tư, Lee đã gặp Trương Linh Hà khoảng 25 lần trước đó, nhưng vẫn tiếp tục đến đây để có thêm cơ hội gặp nam diễn viên này. Cô cũng cho biết đã nhìn thấy khoảng 10 ngôi sao Trung Quốc trong chuyến đi, khi di chuyển giữa các phim trường và ghé thăm những nhà hàng gắn với các nghệ sĩ.

C-drama có thể tạo nên làn sóng văn hóa mới?

Trong nhiều năm, phim truyền hình Hàn Quốc đã tạo dựng vị thế quốc tế, trở thành một trong những trụ cột của làn sóng văn hóa Hàn Quốc, hay Hallyu. Từ phim ảnh, âm nhạc, thời trang đến mỹ phẩm và du lịch, sức ảnh hưởng của văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã tạo ra một hệ sinh thái kinh tế và văn hóa xuyên biên giới.

C-drama đang có những bước tiến đáng chú ý, nhưng việc đạt được quy mô và mức độ phổ biến toàn cầu như K-drama vẫn là một hành trình dài.

Theo Pan Wang, phó giáo sư nghiên cứu Trung Quốc và châu Á tại Đại học New South Wales, Australia, phim truyền hình Trung Quốc đang tiếp cận nhiều khán giả quốc tế hơn, đặc biệt là ở châu Á. Trung Quốc có những lợi thế như ngành sản xuất quy mô lớn, thể loại nội dung đa dạng, lượng khán giả tiềm năng đáng kể và sự hỗ trợ trong phân phối quốc tế.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng những trở ngại, trong đó có các quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt, có thể hạn chế khả năng kể những câu chuyện đa dạng trong ngành công nghiệp.

Dẫu vậy, hiện tượng tại Hengdian cho thấy sức hút của C-drama không còn chỉ được đo bằng lượt xem, thứ hạng trên các nền tảng phát trực tuyến hay mức độ nổi tiếng của diễn viên. Khi người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền, thời gian và công sức để đến tận phim trường, nội dung giải trí đã bắt đầu tạo ra những tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch và các dịch vụ liên quan.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp du lịch và ngành công nghiệp sáng tạo khai thác mối liên kết giữa phim ảnh, văn hóa và trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc phát triển loại hình này cũng cần đi kèm với quản lý phù hợp, đặc biệt là về quyền riêng tư của nghệ sĩ, an toàn tại phim trường và việc sử dụng thông tin lịch trình cá nhân.

Từ những cung điện được dựng lên để phục vụ một cảnh quay đến những khách sạn nơi các ngôi sao nghỉ ngơi, Hengdian đang cho thấy một cách thức mới để phim ảnh tạo ra sức hút đối với du khách. Khi câu chuyện trên màn ảnh đủ sức khiến người xem muốn bước vào thế giới của nó, hành trình của một bộ phim có thể tiếp tục ngoài rạp, ngoài nền tảng phát trực tuyến và trở thành một trải nghiệm du lịch thực sự.