Xác định hạng vé và hạn mức hành lý khi đặt vé

Khi tìm kiếm vé máy bay Hà Nội Sài Gòn trên website hoặc ứng dụng của hãng, phần lớn hành khách thường chỉ chú ý đến giá vé và khung giờ bay mà vô tình bỏ qua việc đối chiếu hạng vé. Đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến hạn mức hành lý được mang theo. Trên chặng bay nội địa, hạng Eco và Deluxe của VietJet áp dụng hạn mức hành lý xách tay tối đa 7kg, tính chung cho kiện chính và túi nhỏ; hạng SkyBoss có hạn mức 10kg, trong khi Business được mang tối đa 18kg.

Sự khác biệt giữa các hạng vé thể hiện rõ hơn ở quyền lợi hành lý ký gửi. Eco chưa bao gồm hành lý ký gửi, trong khi Deluxe có sẵn 20kg trên chặng nội địa. Với SkyBoss và Business, hạn mức tương ứng là 30 kg và 40 kg. Hành khách nên xác định trước nhu cầu ký gửi và kiểm tra kỹ quyền lợi hành lý của từng hạng vé ngay trong quá trình đặt chỗ. Việc đối chiếu giá vé, hạn mức ký gửi và chi phí mua thêm trước khi thanh toán sẽ giúp lựa chọn phương án phù hợp, đồng thời hạn chế phát sinh phí ngoài dự kiến.

Hành khách cần đối chiếu quyền lợi trước khi chọn vé

Do hạn mức và điều kiện vé có thể được hãng điều chỉnh theo từng thời kỳ, hành khách nên kiểm tra quy định xách tay VietJet trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức trước ngày bay, thay vì tham khảo các thông tin cũ hoặc chia sẻ từ nguồn không chính thức.

Phân loại và sắp xếp đồ dùng trước ngày bay

Trước khi đóng gói, hành khách nên kiểm tra danh mục vật phẩm được phép mang lên cabin. Với chuyến bay nội địa, VietJet không giới hạn dung tích chất lỏng xách tay, nhưng một số loại như chất lỏng có mùi hay đồ uống có cồn vẫn phải đáp ứng điều kiện vận chuyển riêng; dao, kéo và vật sắc nhọn gây nguy hiểm không được phép mang theo.

Pin sạc dự phòng phải để trong hành lý xách tay, tuyệt đối không ký gửi. Từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách được mang tối đa hai viên pin và không được dùng để sạc thiết bị khác trong suốt chuyến bay.

Khi sắp xếp, hành khách nên đặt vật nặng sát lưng balo và cuộn gọn quần áo để tiết kiệm diện tích. Với hành lý xách tay thông thường, VietJet áp dụng tổng trọng lượng tối đa 7kg cho một kiện chính (tối đa 56 × 36 × 23cm) và một túi cá nhân nhỏ (tối đa 30 × 20 × 10 cm). Bạn nên cân, đo cả hai kiện trước khi ra sân bay và đối chiếu lại điều kiện theo hạng vé.

Phân loại và sắp xếp đồ dùng trước ngày bay

Ngoài ra, cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, đồng thời lưu sẵn thẻ lên tàu bay điện tử trên điện thoại nếu đã làm thủ tục trực tuyến. Việc chụp màn hình thẻ cũng giúp bạn tra cứu thuận tiện khi kết nối mạng không ổn định.

Các bước kiểm tra tại sân bay và chặng về

VietJet yêu cầu hành lý xách tay phải gắn thẻ nhận diện theo quy định; trọng lượng và kích thước cũng có thể được kiểm tra lại tại sân bay ngay cả khi hành khách đã làm thủ tục trực tuyến. Do đó, bạn nên sắp xếp đồ đạc gọn gàng để thuận tiện xuất trình khi cần thiết. Với chuyến bay nội địa, hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành khoảng 90-120 phút, đồng thời theo dõi sát mốc giờ đóng quầy và giờ lên tàu bay.

Nếu hành lý vượt quá hạn mức, bạn có thể phải chuyển sang ký gửi hoặc mua thêm dịch vụ theo biểu phí hiện hành. Vì mức phí này thường thay đổi tùy thời điểm mua, việc cân đo hành lý kỹ lưỡng tại nhà sẽ giúp hành khách chủ động hơn.

Ở chặng về, hành khách nên ước tính trước khối lượng quà tặng hoặc đồ mua sắm phát sinh. Nếu dự kiến mang thêm nhiều hành lý, việc đặt mua gói ký gửi ngay từ lúc xuất vé sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn đáng kể so với mua trực tiếp tại sân bay.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân trước giờ khởi hành

Tóm lại, quá trình chuẩn bị hành lý xách tay cho chặng Hà Nội - TP.HCM gói gọn trong ba bước: xác định đúng hạng vé và hạn mức, phân loại vật dụng theo quy định an ninh, và dành đủ thời gian kiểm tra tại sân bay. Do chính sách cùng biểu phí có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn, hành khách nên cập nhật thông tin trên kênh chính thức của hãng trước ngày khởi hành.