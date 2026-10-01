Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Ngày 1/10, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Duy Cường (SN 1986, ngụ phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) số tiền 2,5 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Theo Công an phường Gò Công, trong quá trình xử lý vụ việc, đã phát hiện Cường là đối tượng có quyết định truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên lập biên bản bàn giao theo quy định.

Flycam được phát hiện tại khu vực cấm bay.

Trước đó, Công an phường Gò Công phối hợp Công an phường Long Thuận tuần tra kiểm soát, đã phát hiện đối tượng đang sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) quay phim tại khu vực cầu Trương Định (phường Gò Công).

Đây là khu vực cấm bay, hạn chế tàu bay không người lái và phương tiện bay khác theo quy định của Bộ Quốc phòng. Cường không xuất trình được giấy phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp nên bị lập biên bản vi phạm.

Cán bộ an ninh làm việc với Võ Duy Cường.