Bảy cây cầu vượt sông Hồng: Tăng tốc, giữ nhịp tiến độ

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Phạm Hùng - Quang Thái.

Những công trường chuyển động từng ngày

Trên công trường dự án cầu Tứ Liên, hai trụ tháp chính P37 và P38 cao 185m đang dần vươn lên. Sau khi hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ chính, các nhà thầu chuyển sang thi công thân tháp, dầm ngang và những đốt tiếp theo. Các hạng mục này đòi hỏi độ chính xác cao và trình tự thi công chặt chẽ.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng. Toàn bộ 62,51ha mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được bàn giao. Giá trị sản lượng thi công đạt 2.129 tỷ đồng, tương đương 22,6% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm chi phí dự phòng.

Ngoài cầu chính, nhiều hạng mục được triển khai đồng thời. Nút giao Nghi Tàm đã hoàn thành 167/167 cọc khoan nhồi, 16/23 bệ trụ và 6/23 thân trụ, xà mũ. Tại nút giao Trường Sa, các nhà thầu hoàn thành 135/346 cọc; hầm chui Quốc lộ 5 hoàn thành 1.113/1.336 cọc và 6/27 đốt hầm hở. Khối lượng trải rộng trên toàn tuyến đòi hỏi điều phối đồng bộ mặt bằng, vật liệu, thiết bị và các mũi thi công.

Khoảng 360.000m³ đất đào phát sinh tại hầm chui nút giao Trường Sa là một khó khăn đáng chú ý. Việc xác định nơi tiếp nhận, tập kết và hoàn tất thủ tục vận chuyển cần được giải quyết kịp thời. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi tại khu vực Nghi Tàm và Trường Sa chưa di chuyển xong, tiếp tục gây trở ngại cho các hạng mục liên quan.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, tiến độ đã chuyển từ thi công móng, trụ sang gia công và lắp dựng kết cấu thép. Cầu chính vượt sông dài khoảng 870m, gồm sáu nhịp vòm thép, mỗi nhịp khoảng 145m. Đến nay, 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Các nhà thầu đã lắp đặt bảy đốt dầm dọc chủ và 11 dầm ngang chữ I tại nhịp TC3-TC4; kết cấu thép các nhịp còn lại tiếp tục được gia công.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, tiến độ đã chuyển từ thi công móng, trụ sang gia công và lắp dựng kết cấu thép. Ảnh: Phạm Hùng-Quang Thái.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo thuộc Tập đoàn Sun Group, công trường tổ chức 28 mũi thi công, huy động khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị. Riêng kết cấu thép cầu chính có tổng khối lượng khoảng 26.275 tấn, được gia công tại 10 nhà máy ở nhiều địa phương, với khoảng 1.000 người tham gia sản xuất. Đây là hai lực lượng ở hai khâu khác nhau, cùng tham gia vào tiến độ chung của dự án.

Từ nhà máy đến vị trí lắp dựng giữa sông Hồng là chuỗi công việc cần phối hợp chặt chẽ. Cấu kiện được vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy, đưa lên sà lan rồi cẩu vào vị trí lắp dựng. Thời gian vận chuyển và trình tự lắp đặt phải khớp nhau. Vì vậy, tiến độ không chỉ phụ thuộc các mũi thi công tại hiện trường mà còn vào khâu sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.

Mỗi cây cầu một bài toán tiến độ

Nếu cầu Tứ Liên tập trung dựng trụ tháp và xử lý khối lượng lớn tại các nút giao, cầu Ngọc Hồi phải tổ chức thi công trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên. Dự án dài khoảng 7,5km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m. Theo báo cáo tiến độ, 80/80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính đã hoàn thành; toàn tuyến duy trì 18 mũi thi công.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi nối Hà Nội với Hưng Yên. Ảnh: Phạm Hùng-Quang Thái.

Phần cầu dẫn đã hoàn thành 2.069/2.315 cọc khoan nhồi, đúc 366/2.179 phiến dầm Super-T và lắp đặt 42 phiến. Giá trị sản lượng đạt 1.767,63 tỷ đồng, tương đương 23,98% giá trị hợp đồng chưa gồm dự phòng. Mặt bằng phía Hà Nội đã bàn giao; phía Hưng Yên còn 0,53ha, liên quan 17 ngôi mộ và một số công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển. Mưa nhiều, mực nước sông cao cũng gây khó khăn cho thi công bệ trụ và các hạng mục giáp bờ.

Ở phía Bắc, cầu Hồng Hà có khối lượng thi công lớn. Dự án dài khoảng 4,377km, kết nối với các đoạn cầu cạn thuộc tuyến Vành đai 4. Hai gói thầu xây lắp triển khai trên toàn bộ mặt bằng đã bàn giao, với 30 mũi thi công. Đến nay, 941/941 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 69/70 bệ trụ được đổ bê tông, thân trụ đã triển khai tại 63/70 vị trí. Giá trị sản lượng đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng.

Khối lượng còn lại gồm thi công thân trụ, xà mũ, các đốt dầm đúc hẫng và dầm Super-T. Trong bối cảnh nhiều dự án lớn cùng triển khai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực và giá thành tăng cao tiếp tục tạo áp lực cho nhà thầu.

Tại cầu Mễ Sở, 116/116 cọc khoan nhồi cầu chính và 374/374 cọc khoan nhồi cầu dẫn đã hoàn thành. Các nhà thầu đang thi công bệ, thân trụ, xà mũ, đúc và lao lắp dầm Super-T. Toàn bộ mặt bằng trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên đã được bàn giao.

Theo kỹ sư Nguyễn Mạnh, chỉ huy trưởng công trình cầu Mễ Sở, dự án đang triển khai tám mũi thi công, gồm sáu mũi trên bờ và hai mũi dưới nước, với hơn 600 công nhân, kỹ sư, cán bộ, nhân viên làm việc theo chế độ “3 ca, 4 kíp”. Các mũi thi công được phân chia theo từng phần việc để những công đoạn có thể nối tiếp nhau, hạn chế thời gian chờ đợi. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10-2027.

Cầu Thượng Cát đã hoàn thành 118/118 cọc khoan nhồi tại các trụ chính; hai trong ba bệ trụ đã hoàn thành, thân trụ P31 đang thi công đến đốt K3/32. Phần cầu dẫn đạt 522/1.036 cọc khoan nhồi, đã đúc 155 phiến dầm Super-T. Giá trị sản lượng đạt 17,51%. Dự án còn phải giải quyết 1,701ha mặt bằng bổ sung tại xã Thiên Lộc.

Cầu Vân Phúc dài 7,77km, đã hoàn thành 102/102 cọc khoan nhồi cầu chính. Phần cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến đạt 556/713 cọc khoan nhồi, đúc 322/868 phiến dầm và lắp đặt 13/73 nhịp dầm Super-T; giá trị sản lượng đạt 32,15%. Công tác giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,48ha vẫn đang được phối hợp triển khai tại các xã Phúc Lộc, Phúc Thọ.

Giữ nhịp thi công, bám sát các mốc tiến độ

Tiến độ bảy cây cầu cho thấy nhiều hạng mục móng, trụ chính đã hoàn thành và từng bước chuyển sang thi công kết cấu phần trên tại các hạng mục đủ điều kiện. Tuy nhiên, tỷ lệ sản lượng không thể so sánh máy móc do khác nhau về quy mô, phạm vi hợp đồng và cơ cấu hạng mục. Điều quan trọng là duy trì các mũi thi công, xử lý phần việc nằm trên đường găng và bảo đảm các hạng mục kết nối đồng bộ.

Từng công trường cầu vượt sông Hồng đều đang nỗ lực tăng tốc, giữ nhịp tiến độ. Ảnh: Phạm Hùng-Quang Thái.

Với vai trò chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương xử lý vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng bổ sung và tổ chức thi công. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ, nhất là tại các dự án có nhiều mũi thi công và hạng mục kết nối.

Mỗi cây cầu có một đường găng riêng, nhưng tiến độ cả bảy dự án đều gắn với mục tiêu mở rộng kết nối hai bờ sông Hồng và hoàn thiện mạng lưới giao thông Thủ đô. Để những trụ cầu sớm nối thành nhịp cầu hoàn chỉnh, quyết tâm cần được thể hiện bằng tiến độ từng phần việc, các mốc kiểm soát cụ thể và sự phối hợp từ công trường đến cơ quan quản lý, chính quyền địa phương.