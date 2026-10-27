Bảy cầu vượt sông Hồng và những chuyển động trên công trường

Công trường thi công cầu Tứ Liên. Ảnh: Quang Thái - Phạm Hùng

Những trụ cầu vươn lên giữa dòng sông

Trên công trường cầu Tứ Liên, các hạng mục cầu chính, cầu dẫn, nút giao Nghi Tàm và hầm chui tại nút giao Trường Sa đang được triển khai đồng thời. Toàn bộ 84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính đã hoàn thành; các đốt thân tháp tiếp tục được thi công.

Tại nút giao Nghi Tàm, 167 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; hầm chui Quốc lộ 5 đạt 1.125/1.336 cọc và 6/27 đốt hầm hở. Giá trị sản lượng khoảng 2.284 tỷ đồng, tương đương 24,25% giá trị hợp đồng.

Với cầu chính dài khoảng 1km, trụ tháp dây văng là một trong những hạng mục quyết định tiến độ. Theo ông Lê Huy Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Điều hành liên danh dự án cầu Tứ Liên, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu phải huy động thiết bị đặc chủng từ nước ngoài, trong đó có cẩu tháp cỡ lớn và cẩu xoay toàn phần 360 độ.

Cùng với cầu chính, các hạng mục đường dẫn và nút giao cũng đòi hỏi tổ chức thi công đồng bộ. Việc di chuyển một số công trình hạ tầng kỹ thuật, phối hợp xử lý khối lượng đất đào lớn tại khu vực hầm chui vẫn cần được đẩy nhanh để không làm gián đoạn các mũi thi công.

Nhiều thiết bị đặc chủng từ nước ngoài được nhà thầu huy động thi công cầu Tứ Liên. Ảnh: Quang Thái - Phạm Hùng

Ở phía Nam thành phố, cầu Ngọc Hồi dài khoảng 7,5km đã hoàn thành toàn bộ 80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính. Phần cầu dẫn đạt 2.122/2.315 cọc khoan nhồi; 416 dầm Super-T đã được đúc và 112 dầm lắp đặt.

Sản lượng thi công đạt 25,02% giá trị hợp đồng, chưa gồm dự phòng. Mặt bằng phía Hà Nội đã được bàn giao toàn bộ, trong khi phía Hưng Yên còn một phần diện tích liên quan đến đất ở, đất quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục xử lý.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, dài khoảng 4,18km, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai kết cấu thép, cầu dẫn và những hạng mục tại nút giao Cổ Linh. Giá trị sản lượng theo báo cáo đạt 41,08% giá trị hợp đồng, chưa gồm dự phòng. Những trụ cầu giữa sông và kết cấu thép đang được thi công cho thấy công trình đã bước vào giai đoạn xây lắp quan trọng.

Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) cho biết, trong giai đoạn cao điểm, công trường được tổ chức “3 ca, 4 kíp” với hơn 600 kỹ sư, công nhân; các mũi thi công dưới sông liên tục hoạt động, trong khi công việc trên bờ cũng được triển khai song song.

Trên tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Hồng Hà dài khoảng 4,377km, hiện các nhà thầu đã hoàn thành 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và 63/70 thân trụ. Việc thi công thân trụ, dầm Super-T và lắp dựng dầm đang tiếp tục được triển khai.

Dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, hoàn thành trong tháng 10-2027. Tuy nhiên, khó khăn về nguồn vật liệu và nhân lực tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận vẫn cần được chủ động tháo gỡ để bảo đảm các mũi thi công hoạt động liên tục.

Dự án cầu Hồng Hà đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027. Ảnh: Duy Khánh

Với cầu Mễ Sở dài khoảng 2km, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành ở cả hai địa phương. Toàn bộ 116 cọc khoan nhồi cầu chính và 374 cọc khoan nhồi cầu dẫn đã hoàn thành; 52 dầm Super-T được lắp đặt. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công bệ, thân trụ, xà mũ và cầu vượt đê Tả Hồng.

Theo kỹ sư Nguyễn Mạnh, Chỉ huy trưởng công trình cầu Mễ Sở, dự án tổ chức 8 mũi thi công, gồm 6 mũi trên bờ và 2 mũi dưới nước, với hơn 600 công nhân, kỹ sư, cán bộ làm việc theo chế độ “3 ca, 4 kíp”.

Việc chia các mũi theo từng phần giúp những công đoạn có thể nối tiếp nhau, hạn chế thời gian chờ đợi. Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với các công trình cầu có nhiều hạng mục liên kết, trong đó tiến độ của một khâu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền thi công.

Dù khối lượng xây lắp đã tăng lên, tiến độ giữa 7 dự án vẫn có sự khác biệt. Bên cạnh việc huy động thêm nhân lực, thiết bị, các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương và đơn vị quản lý hạ tầng để xử lý những vướng mắc còn lại, tránh tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Không để mặt bằng đã bàn giao bị lãng phí

Tại buổi làm việc ngày 22-10 về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá, cả 7 dự án cầu vượt sông Hồng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, ở một số dự án, mặt bằng đã có nhưng tiến độ thi công trên công trường còn chậm.

Nếu kéo dài, tình trạng này sẽ gây lãng phí nguồn lực và làm tăng chi phí đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu phải đẩy nhanh thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm chất lượng công trình, kiên quyết không để lãng phí nguồn lực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại cuộc họp ngày 22-10. Ảnh: Phạm Hùng

Chỉ đạo này đặt ra yêu cầu cụ thể đối với từng dự án, biến điều kiện thuận lợi về mặt bằng thành khối lượng xây lắp thực tế, tổ chức thi công đồng bộ và xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh. Với mục tiêu hoàn thành các công trình trọng điểm trong năm 2027, tiến độ không chỉ được quyết định bởi những hạng mục đã hoàn thành, mà còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa các mũi thi công, bảo đảm vật liệu, nhân lực và khớp nối các công trình liên quan.

Đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, từ khi 7 dự án được khởi công đồng loạt, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương, cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai đồng bộ, giúp từng dự án bám sát các mốc tiến độ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai các dự án đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo thành phố, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Khi hoàn thành, 7 cây cầu sẽ bổ sung những hướng kết nối quan trọng qua sông Hồng, góp phần giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Trước mắt, yêu cầu cấp thiết là giữ nhịp thi công liên tục, sử dụng hiệu quả mặt bằng và nguồn lực đã đầu tư, bảo đảm các công trình chuyển biến rõ rệt về tiến độ trong những tháng tới.