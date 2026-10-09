Bẫy buôn người núp bóng tuyển dụng trực tuyến

Bà Hilary Leong, Chủ tịch tổ chức Nhận thức về nạn buôn bán trẻ em tại châu Phi (Awareness for Child Trafficking Africa), cảnh báo các đối tượng thường đưa ra những lời mời việc làm hấp dẫn đến mức khó tin, kèm mức lương cao và cam kết chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Những người đang tuyệt vọng tìm việc dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò này.

Trong quá trình tuyển dụng giả mạo, các đối tượng tìm cách kiểm soát thủ tục đăng ký và thu giữ giấy tờ tùy thân của nạn nhân, khiến họ bị cô lập, đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị cưỡng bức lao động.

Là một trong những nền kinh tế công nghiệp hóa hàng đầu châu Phi, Nam Phi thu hút đông đảo người di cư từ các nước láng giềng. Tuy nhiên, nhu cầu tìm việc cùng những lỗ hổng trong quản lý biên giới cũng tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động, biến nước này thành điểm trung chuyển và bóc lột nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.