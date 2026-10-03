Bày bán thuốc lá nhập lậu, chủ cơ sở ở Hà Nội bị phạt 9,5 triệu đồng

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đại Mỗ vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại số 149 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, do ông Nguyễn Quang Phúc làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 46 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Số thuốc lá trên gồm 20 bao nhãn hiệu Chapman, 20 bao nhãn hiệu Raison Ice Café và 6 bao nhãn hiệu Zest Marula.

Ngoài ra, chủ cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở vi phạm. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật và xử lý ông Nguyễn Quang Phúc về 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu dưới 50 bao bị phạt 2 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định bị phạt 7,5 triệu đồng. Ông Phúc đồng thời được yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định, căn cứ khoản 1 Điều 62 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Tổng mức phạt đối với ông Nguyễn Quang Phúc là 9,5 triệu đồng.

Tin có thể bạn quan tâm: