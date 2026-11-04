'Báu vật' của bầu Đức vào top tài năng thế giới lên U23 Việt Nam

Danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 vừa được công bố, với sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các nhân tố trẻ đang trên hành trình khẳng định bản thân. Đáng chú ý, Trần Gia Bảo là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm khi lần đầu được trao cơ hội góp mặt trong đợt tập trung này.

Tiền đạo thuộc biên chế HAGL được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2025, Gia Bảo được tờ The Guardian lựa chọn vào danh sách 60 tài năng trẻ đáng chú ý nhất thế giới. Đây là sự ghi nhận đặc biệt đối với cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, đồng thời giúp tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn.

Trần Gia Bảo, tài năng trẻ được tờ The Guardian (Anh) lựa chọn vào danh sách 60 cầu thủ triển vọng nhất thế giới năm 2025, anh đã được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: HAGL

Theo đánh giá của The Guardian, Trần Gia Bảo từng trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại V.League khi mới 16 tuổi. Dù còn rất trẻ, tiền đạo HAGL đã cho thấy sự chững chạc, khả năng chơi bóng đa năng, có thể đảm nhiệm vị trí trung phong hoặc hoạt động lùi sâu như một tiền đạo ảo.

Tờ báo Anh cũng ấn tượng với kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng hiện đại của Gia Bảo. Thậm chí, The Guardian còn đặt anh bên cạnh những tài năng trẻ nổi bật như Lamine Yamal và nhận định cầu thủ Việt Nam có tiềm năng tạo dấu ấn tại bóng đá châu Âu.

Đáng chú ý, Trần Gia Bảo là tài năng trẻ thứ hai của HAGL được The Guardian vinh danh trong danh sách này, sau Phan Thanh Hậu cách đây 10 năm. Điều đó giúp bầu Đức có thêm một niềm tự hào về công tác đào tạo trẻ, trong bối cảnh đội bóng phố Núi tiếp tục giới thiệu những gương mặt triển vọng cho bóng đá Việt Nam.

Trần Gia Bảo được triệu tập lên U23 Việt Nam vì thế mang ý nghĩa đáng chú ý. Đây là cơ hội để tiền đạo HAGL bước lên một cấp độ cạnh tranh mới, tiếp xúc với môi trường tập luyện có yêu cầu chuyên môn cao hơn và chứng minh năng lực trước ban huấn luyện.

Bên cạnh Gia Bảo, danh sách U23 Việt Nam lần này còn có 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và những cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản.

Đội tuyển cũng có sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục phụ trách U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, trong thời gian HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển quốc gia thực hiện nhiệm vụ dịp FIFA Days tháng 11.

Gia Lai VTV Cup 2026 là bước chuẩn bị quan trọng cho U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028. Với Trần Gia Bảo, đợt tập trung này còn mở ra cơ hội để tài năng trẻ của bầu Đức tiến thêm một bước trên hành trình khẳng định vị trí ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.