Bầu Trưởng ấp, khu phố: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Cử tri Khu phố Bình Yên Đông 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh biểu quyết bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, có 964 địa bàn bầu được Trưởng ấp, khu phố; một khu phố phải tổ chức bầu lại do chưa có người đạt điều kiện trúng cử.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ Tây Ninh, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các cơ quan chức năng hướng dẫn nghiệp vụ, địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

Tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các điểm tổ chức hội nghị được bảo đảm, không xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến quá trình bầu cử. Tuy nhiên, mưa lớn tại một số địa phương ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri. Tại một số nơi, tỷ lệ cử tri tham gia thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh; nguyên nhân được xác định liên quan đến thời tiết, việc tổ chức biểu quyết và công tác rà soát, vận động cử tri.

Điểm bầu cử Trưởng khu phố Bình Yên Đông 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện, toàn tỉnh còn 15 ấp, khu phố chưa hoàn thành việc bầu Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 9 ấp thuộc xã Tân Thạnh và 2 khu phố thuộc phường Long An dự kiến tổ chức bầu cử ngày 25/10; 2 ấp thuộc xã Ninh Điền dự kiến bầu ngày 1/11; một khu phố thuộc phường Thanh Điền dự kiến bầu ngày 8/11. Riêng khu phố thuộc phường Thanh Điền chưa xác định được người trúng cử trong ngày 18/10, dự kiến tổ chức bầu lại vào đầu tháng 11/2026.

Việc bầu Trưởng ấp, khu phố nhằm lựa chọn người đại diện cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tự quản ở cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với người dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.