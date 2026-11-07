Bầu trời xuất hiện vật thể trắng kỳ lạ, hình dáng khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Một vật thể màu trắng có hình dáng dài, thẳng và gần như bất động bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), khiến nhiều người không khỏi tò mò. Hình ảnh kỳ lạ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí có ý kiến liên tưởng đến hiện tượng "mây lá bài hai chiều" trong bộ phim khoa học viễn tưởng Tam Thể.

Theo Jimu News, ngày 5/11, một người phụ nữ họ Cao đăng tải đoạn video ghi lại hiện tượng bất thường trên bầu trời khu vực Vạn Toàn, thành phố Trương Gia Khẩu. Hình ảnh cho thấy một dải vật thể màu trắng kéo dài giữa nền trời xanh trong, có hình dáng khá đều đặn và ranh giới rõ ràng.

Chia sẻ với phóng viên vào sáng 6/11, cô Cao cho biết sự việc xảy ra khi cô đang đi khảo sát bên ngoài. Sau khi dừng xe tại khu vực trung tâm Vạn Toàn và bước xuống, cô tình cờ ngước nhìn lên trời thì phát hiện vật thể màu trắng nói trên.

Điều khiến người phụ nữ chú ý là bầu trời khi đó rất quang đãng, gần như không có mây. Tuy nhiên, giữa nền trời xanh lại xuất hiện một dải trắng có hình dạng giống đoàn tàu trên không. Theo quan sát của cô, vật thể dường như đứng yên tương đối và không có chuyển động rõ rệt. Do không thể xác định khoảng cách cũng như độ cao, cô không thể nhận diện chính xác đây là hiện tượng gì.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều cư dân mạng có địa chỉ IP tại Hà Bắc cũng chia sẻ những hình ảnh tương tự, cho biết họ đã chứng kiến và ghi lại hiện tượng này. Điều đó càng khiến câu chuyện thu hút sự chú ý, bởi không chỉ một người nhìn thấy vật thể kỳ lạ trên bầu trời.

Một số ý kiến hài hước đặt câu hỏi liệu Trái Đất có đang gặp lỗi hay không, đồng thời liên tưởng đến "mây lá bài hai chiều" trong tác phẩm khoa học viễn tưởng Tam Thể. Dù vậy, bản chất của hiện tượng vẫn chưa được xác định.

Phóng viên Jimu News đã liên hệ với Cục Khí tượng thành phố Trương Gia Khẩu để tìm hiểu sự việc. Đại diện cơ quan này cho biết chưa nhận được phản ánh về hiện tượng nói trên và sẽ liên hệ với các chuyên gia để giải thích. Tuy nhiên, đến thời điểm bài báo được đăng tải, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên bầu trời Trương Gia Khẩu xuất hiện những dải trắng có hình dáng bất thường. Theo Jimu News, đúng vào khoảng thời gian này cách đây hai năm, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin về việc người dân địa phương ghi lại một vật thể lạ có hình dạng ngay ngắn, đường viền rõ nét trên bầu trời. Trong tháng 11 cùng năm, những hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại một số địa phương khác, trong đó có thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông.

Trước những hình ảnh gây tò mò này, một lời giải thích khoa học từng được đưa ra vào năm 2024 bởi ông Cẩu Thắng (tên thật Lương Nghị Thần), một nhà phổ biến khoa học được công nhận là cá nhân tiên tiến trong công tác khoa học phổ thông toàn quốc.

Theo phân tích của ông, hiện tượng những dải trắng xuất hiện trên bầu trời có thể liên quan đến hai cơ chế hình thành mây từ hoạt động của máy bay.

Khả năng đầu tiên là mây hình thành từ luồng khí thải phía sau động cơ máy bay. Khí thải động cơ chứa hơi nước, khi được phun ra ngoài có thể làm tăng độ ẩm cục bộ trong không khí. Khi lượng hơi nước đạt đến điều kiện ngưng tụ, chúng chuyển thành những đám mây trắng kéo dài phía sau máy bay.

Khả năng thứ hai là hiện tượng mây ngưng tụ Prandtl-Glauert. Khi máy bay di chuyển, không khí xung quanh bị nén rồi giãn nở đột ngột, khiến nhiệt độ giảm xuống. Quá trình này tạo điều kiện để hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những đám mây có thể quan sát bằng mắt thường.

Lý giải vì sao những dải mây này đôi khi chỉ xuất hiện ở một đoạn nhất định thay vì kéo dài liên tục, chuyên gia cho rằng điều đó có thể liên quan đến sự thay đổi trạng thái hoạt động của máy bay. Tốc độ phun khí, nhiệt độ khí thải, tốc độ bay và góc tấn đều có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành mây. Khi các điều kiện chỉ phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định, mây sẽ xuất hiện thành từng đoạn riêng biệt.

Ngoài ra, sự nhiễu động của luồng không khí phía sau máy bay cũng có thể khiến những dải mây ban đầu thay đổi hình dạng, dần lan rộng và tạo thành một vệt trắng lớn trên bầu trời.

Hiện chưa có kết luận chính thức về vật thể được ghi nhận tại Trương Gia Khẩu ngày 5/11. Tuy nhiên, những phân tích khoa học từng được đưa ra cho thấy các dải trắng kỳ lạ trên bầu trời có thể bắt nguồn từ những hiện tượng khí quyển liên quan đến hoạt động của máy bay, thay vì những giả thuyết bí ẩn được lan truyền trên mạng xã hội.