Bầu trời TP.HCM mờ đục, ngay cả khi có nắng

Sáng 19/9, TP.HCM xuất hiện lớp không khí mờ đục, đường chân trời và các công trình ở xa khó quan sát. Bầu trời không có màu xanh trong như thường ngày mà chuyển sang trắng xám.

Lớp không khí trắng mờ bao trùm các tòa nhà và đường phố, khiến khung cảnh thành phố như sắp có một cơn mưa lớn.

Các cao ốc ở khoảng cách xa gần như hòa vào lớp mù. Trao đổi với Tri Thức - Znews , TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết các số liệu quan trắc khí tượng những ngày qua không cho thấy điều kiện thực sự thuận lợi để hình thành sương mù theo quy luật thông thường.

Landmark 81 và Bitexco là hai trong những công trình nổi bật của TPHCM, cũng trở nên khó quan sát rõ từ một số hướng. Khoảng cách càng xa, hình ảnh tòa nhà càng nhạt và mất dần đường nét. Lớp mù tạo nên sự tương phản rõ giữa những công trình ở gần và các tòa nhà nằm phía xa.

Dù bầu trời mờ đục, hoạt động giao thông trên các tuyến đường lớn của thành phố vẫn diễn ra bình thường. Người dân bắt đầu ngày mới trong điều kiện tầm nhìn xa không thuận lợi.

Đến 10h ngày 19/9, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual của IQAir ghi nhận chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng không lành mạnh, với chỉ số AQI 163. Nồng độ PM2.5 hiện tại cao gấp 16,3 lần giá trị hướng dẫn hàng năm về PM2.5 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Sương mù khí tượng thường liên quan độ ẩm cao, nhiệt độ giảm và điều kiện khí quyển ổn định. Khi mặt trời lên, nhiệt độ tăng, lớp sương thường giảm nhanh. Trong trường hợp ở TP.HCM, lớp mờ kéo dài từ sáng đến trưa, thậm chí vẫn hiện diện khi trời có nắng. Các yếu tố khí tượng như gió và độ ẩm chưa đủ để giải thích hiện tượng", TS Trương Bá Kiên nói.

Không gian dọc sông Sài Gòn trở nên khác thường khi mặt nước, cây xanh và các công trình phía xa cùng bị phủ bởi lớp không khí trắng đục. Những ngày bình thường, đường chân trời phía bên kia sông có thể quan sát khá rõ từ nhiều vị trí trong thành phố.

Người dân tập thể dục buổi sáng trong lớp không khí mờ đục tại TP.HCM.

Hàng loạt cần cẩu đang thi công tại Trung tâm Hành chính mới TP.HCM (phường An Khánh) trở nên mờ ảo phía sau lớp không khí trắng đục.

Tình trạng này từng được ghi nhận trong các ngày trước đó, khi nhiều khu vực TP.HCM có bầu trời trắng đục và tầm nhìn xa giảm.

Hiện tượng mờ đục xuất hiện trong bối cảnh Nam Bộ có độ ẩm cao, gió yếu và thời tiết nhiều mưa. Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trong những ngày 17-20/9, trong đó mưa có thể góp phần làm thay đổi điều kiện không khí tại thành phố.