Bầu trời TP.HCM màu hồng gây chú ý

Khoảnh khắc bầu trời TP.HCM chuyển màu đỏ Khoảng 18h ngày 7/10, nhiều người dân sinh sống tại khu vực quận 8 cũ (TP.HCM) bắt gặp cảnh tượng bầu trời có màu hồng đến đỏ.

Khoảng 18h ngày 7/10, Dương Trà, sống tại khu vực quận 8 cũ, bất ngờ khi bầu trời chuyển từ hồng sang đỏ vào chiều tối. Sau đó, trời bắt đầu có mưa lâm râm. Thoạt nhìn, Trà nghĩ đó chỉ là “mưa bụi”, nhưng sắc đỏ phủ lên những đám mây khiến khung cảnh trở nên khác thường.

Thiên Hoàng, cũng sống tại khu vực này, mô tả sắc trời khi ấy “đỏ như rượu vang”.

“Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy”, Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

Bầu trời đỏ cũng từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới trước hoặc trong thời tiết mưa. Ngày 27/3, khi bão Narelle tiến đến, bầu trời tại Shark Bay, bang Tây Australia, chuyển sang màu đỏ sẫm.

Angus Hines, chuyên gia dự báo cấp cao của Cục Khí tượng Australia, cho biết gió mạnh khi đó đã cuốn bụi từ những vùng đất khô, giàu sắt lên không trung. Các đám mây dày có thể làm ánh sáng khuếch tán, khiến cảnh vật mang sắc đỏ đậm hơn. Theo ABC, người dân địa phương cho biết màu đỏ nhạt dần khi gió mạnh lên, trước khi mưa xuất hiện.

Bầu trời khu vực quận 8 cũ chiều 7/10. Ảnh: Andrea Tsan.

Sắc đỏ của bầu trời lúc chiều tối trước hết liên quan đến vị trí thấp của Mặt Trời trên đường chân trời. Khi đó, ánh sáng Mặt Trời phải đi qua một lớp khí quyển dày hơn so với lúc giữa trưa.

Trong quá trình truyền qua khí quyển, ánh sáng xanh và tím bị các phân tử không khí tán xạ mạnh hơn, trong khi các bước sóng đỏ và cam ít bị tán xạ hơn và có khả năng truyền tới mắt người nhiều hơn. Vì vậy, khi Mặt Trời càng xuống thấp, các tông đỏ và cam càng dễ trở nên nổi bật.

Mây cũng đóng vai trò quan trọng. Những đám mây ở tầng trung và cao có thể được chiếu sáng từ phía dưới bởi ánh nắng cuối ngày, tạo nên các mảng màu hồng, cam hoặc đỏ. Hình dạng, độ dày và độ cao của mây quyết định phần nào mức độ rực rỡ của bầu trời.

Theo nhà khí tượng học Jackson Browne, tại Darwin (Australia), những cơn mưa dông trước hoàng hôn trong mùa mưa đôi khi có thể làm thay đổi điều kiện khí quyển gần mặt đất. Khi mưa cuốn bớt bụi và các hạt lơ lửng, bầu không khí có thể trong hơn; nếu Mặt Trời xuất hiện trở lại và chiếu vào các lớp mây còn lại, màu hoàng hôn có thể trở nên nổi bật.

Miriam Bradbury, nhà khí tượng học cấp cao tại Cục Khí tượng Australia, cũng cho biết bụi và khói trong khí quyển có thể làm tăng cường các sắc đỏ, cam của hoàng hôn. Tuy nhiên, màu sắc cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vị trí của Mặt Trời, lượng và loại hạt trong không khí cũng như cấu trúc của các lớp mây.

Do đó, việc bầu trời TP.HCM chuyển đỏ trước khi mưa không đồng nghĩa màu đỏ là dấu hiệu trực tiếp của một cơn mưa lớn. Với trường hợp ngày 7/10, nếu không có số liệu về nồng độ bụi, khói hoặc thành phần khí quyển tại thời điểm đó, chưa thể khẳng định các yếu tố này là nguyên nhân tạo nên sắc đỏ. Khả năng dễ thấy nhất là ánh sáng hoàng hôn tương tác với các lớp mây trong điều kiện thời tiết đang chuyển mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ sáng 7/10 đến sáng 9/10, lượng mưa phổ biến tại TP.HCM khoảng 70-140 mm, một số nơi có thể vượt 150 mm. Mưa lớn còn khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trong thời tiết này, người dân cần đề phòng ngập tại các khu vực trũng thấp, đồng thời lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

TP.HCM mưa trắng trời kèm sấm chớp giờ tan tầm Cơn mưa lớn trút xuống TP.HCM chiều tối 7/10, đúng giờ tan tầm, khiến việc di chuyển trên các tuyến đường trung tâm trở nên khó khăn.