Bầu trời tháng 11 sôi động với 3 đợt mưa sao băng và kỳ siêu trăng

Bầu trời đêm tháng 11 sẽ trở thành tâm điểm chú ý của giới thiên văn với chuỗi 9 hiện tượng thiên văn đặc sắc trải dài suốt cả tháng.

Điểm nhấn mở màn là mùa cầu lửa Taurid với đợt cực điểm Nam Taurid từ đêm 4-5/11 và Bắc Taurid từ đêm 11-12/11. Dù chỉ đạt khoảng 5 vệt mỗi giờ, hiện tượng này nổi bật nhờ các quả cầu lửa sáng rực di chuyển chậm và ít bị ảnh hưởng bởi ánh trăng.

Quả cầu lửa Taurid rực sáng trên hồ Simcoe (Ontario, Canada).

Vào ngày 7/11, trăng lưỡi liềm mỏng sẽ giao hội đẹp mắt với Sao Kim và sao Spica ở hướng đông - đông nam trước bình minh. Ngay sau đó, kỳ trăng mới ngày 9/11 sẽ mang lại bầu trời tối hoàn hảo để quan sát Thiên hà Tiên Nữ (Andromeda) cách Trái Đất 2,5 triệu năm ánh sáng. Đến ngày 16/11, người quan sát trước bình minh tiếp tục được chứng kiến màn hội ngộ cự ly gần giữa Sao Hỏa và Sao Mộc ở hướng đông.

Đêm 16 rạng sáng 17/11 đánh dấu cực điểm của mưa sao băng Leonids, một trong những đợt sao băng có tốc độ nhanh nhất năm với nhiều vệt sáng rực rỡ. Tiếp đó vào ngày 20-21/11, Sao Thủy sẽ đạt vị trí cách xa Mặt Trời nhất trên bầu trời và tỏa sáng ở chân trời đông cùng Sao Kim.

Bầu trời đêm ở Payson, Arizona, trong trận mưa sao băng Leonids.

Sự kiện đáng chờ đợi nhất vào cuối tháng là kỳ siêu trăng tròn Hải ly xuất hiện vào ngày 24/11, với kích thước lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với thông thường khi đạt cực đại lúc 9 giờ 53 phút sáng theo giờ EST (20 giờ 53 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Ngay sau đó vào ngày 25/11, Sao Thiên Vương sẽ bước vào vị trí xung đối và tỏa sáng sắc xanh lam - xanh lục mờ ảo rực rỡ nhất trong năm tại chòm sao Kim Ngưu.

Chuỗi sự kiện thiên văn kỳ thú của tháng 11 sẽ khép lại vào rạng sáng ngày 29/11 khi Sao Kim đạt độ sáng cực đại trên bầu trời ban mai hướng đông, lấn át mọi vì sao xung quanh.