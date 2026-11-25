Bầu trời Mỹ Đình rực sáng trong đêm nghệ thuật 'Muôn sắc Việt Nam'
Màn pháo hoa với nhiều tầng màu sắc, được trình diễn liên tiếp trong khoảng 17 phút, đã tạo nên những khoảnh khắc nổi bật tại chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối 24/11.
Tối 24/11, hàng nghìn quả pháo hoa được bắn liên tiếp, thắp sáng bầu trời khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên màn trình diễn mãn nhãn, khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.
Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bau-troi-my-dinh-ruc-sang-trong-dem-nghe-thuat-muon-sac-viet-nam-post368718.html