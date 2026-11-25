Tối 24/11, hàng nghìn quả pháo hoa được bắn liên tiếp, thắp sáng bầu trời khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên màn trình diễn mãn nhãn, khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn nổi bật của đêm diễn là màn pháo hoa nghệ thuật với nhiều đợt bắn, kết hợp hệ thống ánh sáng, âm nhạc và các hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Những loạt pháo hoa đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời khu vực Sân vận động Mỹ Đình và các vùng lân cận.

Nhiều tầng pháo hoa với màu sắc rực rỡ liên tiếp xuất hiện, hòa quyện cùng âm thanh và ánh sáng, tạo nên không gian trình diễn quy mô lớn.

Hàng loạt hiệu ứng hỏa thuật liên tục được trình diễn, mang đến những hình ảnh ấn tượng trên sân khấu và bầu trời đêm, góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện.

Hình ảnh pháo hoa rực sáng cả bầu trời sân vận động Mỹ Đình.

Hình ảnh pháo hoa tầm cao được bắn liên tiếp, tạo thành màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời Mỹ Đình, nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Theo thông tin từ ban tổ chức, màn pháo hoa kéo dài khoảng 17 phút, sử dụng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật, khép lại đêm nghệ thuật đặc biệt trong không khí sôi động và đầy cảm xúc.