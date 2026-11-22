Buổi lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 22-11.

Những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời, hòa sắc cùng không khí sôi động của đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời sân vận động Mỹ Đình.

Những sắc pháo lung linh nối tiếp nhau tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Hình ảnh pháo hoa nhìn từ bên ngoài sân vận động Mỹ Đình.

Bầu trời rực sáng trong màn pháo hoa tổng duyệt, mở ra những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình nghệ thuật đặc biệt hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Những chùm pháo hoa vươn cao, bung nở trên bầu trời Hà Nội đêm 22-11.

Pháo hoa rực rỡ hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn cho khán giả trong đêm diễn chính thức của chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".