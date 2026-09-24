Bầu trời Kiev sáng rực trong đòn tập kích tên lửa đạn đạo của Nga

"Đã xảy ra các vụ nổ ở thủ đô Kiev. Thành phố đang bị tên lửa đạn đạo tấn công. Hãy tìm nơi ẩn nấp", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo sáng 24/9.

Hàng loạt video do người dân Kiev đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ xảy ra trong thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả những ánh chớp từ các vụ nổ đã làm sáng rực bầu trời trong lúc người dân đang ngủ.

Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống nhiều khu vực của Kiev.

Theo Không quân Ukraine, Nga mở cuộc tập kích quy mô lớn từ tối 23/9 với tên lửa chống hạm Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, đạn đạn đạo phóng từ hệ thống S-400 hoặc tên lửa KN-23, cùng 282 UAV các loại.

Đến 8h ngày 24/9, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp 227 mục tiêu, gồm 4 tên lửa Zircon, 3 tên lửa đạn đạo, một đạn Banderol/Dan-T và 219 UAV.

Các vụ đánh trúng mục tiêu được ghi nhận tại 13 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 10 khu vực khác.

Một số tài khoản tình báo nguồn mở đưa ra đánh giá khác về thành phần tên lửa trong cuộc tập kích. AMK Mapping nghi ngờ 4 mục tiêu mà Ukraine xác định là Zircon có thể thực chất là tên lửa chống hạm Oniks.

Tuy nhiên, đây là đánh giá từ nguồn OSINT và chưa được các bên độc lập xác nhận.

Reuters cho biết cuộc tập kích nhằm vào Kiev diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng sử dụng UAV tốc độ cao và tên lửa trong các đợt không kích Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói khoảng 60% tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev đã bị đánh chặn, đồng thời kêu gọi tăng cường khả năng phòng thủ trước loại vũ khí này.

Nga tuyên bố cuộc tập kích nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở sản xuất UAV tầm trung và tầm xa, robot mặt đất, trung tâm viễn thông và cơ sở hậu cần tại Kiev và Odessa. Phía Ukraine cho biết cuộc tấn công cũng gây thiệt hại đối với nhà dân và một số cơ sở dân sự.

Cuộc tập kích cho thấy quy mô ngày càng lớn của các đợt tấn công kết hợp tên lửa và UAV.

Việc Nga sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí tạo ra số lượng lớn mục tiêu trên không, trong khi Ukraine phải phân bổ nguồn lực phòng không để đối phó với cả UAV giá rẻ lẫn tên lửa đạn đạo và tên lửa tốc độ cao.