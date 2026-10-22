Bầu Thuỵ và các sếp lớn Sacombank, LpBank tham gia cuộc đua tới ghế nóng VFF

Tối 21/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đề cử các chức danh Ban chấp hành, Ban kiểm tra VFF khóa X (nhiệm kỳ 2027 - 2031) được các tổ chức thành viên gửi lên.

Ở đề cử cho chức danh Chủ tịch, có ba ứng cử viên là ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976) - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank); ông Trần Quốc Tuấn (1971) - Chủ tịch VFF khóa IX và ông Nguyễn Xuân Vũ (1981) - Phó chủ tịch VFF khóa IX, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank.

Cuộc đua tới ghế nóng Chủ tịch VFF khóa X nhiệm kỳ 2027-2031 là cuộc chạm trán đầy thú vị giữa các lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm và doanh nhân tầm cỡ.

Ngoài cương vị là Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn hiện giữ vị trí ủy viên thường trực Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ủy viên Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Ông Nguyễn Đức Thụy là gương mặt rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam, thường được giới bóng đá và người hâm mộ trong nước gọi là bầu Thụy, là người đứng sau thành công của CLB Ninh Bình hiện nay.

Những người được đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn có các ông Trần Huy Đức (ủy viên BCH VFF nhiệm kỳ IX, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Việt, Vietfootball), ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX) và ông Trần Anh Tú (Phó Chủ tịch chuyên môn VFF nhiệm kỳ IX, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam).

Trong số đó, ông Trần Anh Tú là trưởng đoàn của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, trưởng đoàn U23 Việt Nam giành hạng ba giải U23 châu Á 2026, giành huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025.

Các đề cử cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có các ông Vũ Quốc Khánh (Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, LP Bank), Nguyễn Trung Kiên (Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ IX), Lê Văn Thành (cựu Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ IIX, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Động Lực), Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, Sacombank), Trần Anh Tú (Phó Chủ tịch chuyên môn VFF nhiệm kỳ IX, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam), Nguyễn Xuân Vũ (Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông nhiệm kỳ IX, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank).

Còn đề cử duy nhất cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF nhiệm kỳ 10 là ông Nguyễn Xuân Vũ (Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông nhiệm kỳ IX, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank).

Ban chấp hành có 31 đề cử (2 nữ), trong đó có khá nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là ông Phạm Quang Việt - Giám đốc marketing và truyền thông LPBank, Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình.

Ông Phạm Minh Anh - Giám đốc Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, Giám đốc điều hành CLB Công An TP.HCM.

Ông Lâm Văn Thỏa - Giám đốc Công ty CP Thể thao Xuân Thiện/CLB Thép Xanh Nam Định. Ông Nguyễn Võ Huyền Dương - Tổng giám đốc Công ty CP N&V Bridge, đại diện VFF tại Nhật Bản.

Ban kiểm tra có 6 đề cử, trong đó ông Nguyễn Hiền Lương (1960) - Trưởng ban kiểm tra VFF khóa IX được đề cử chức danh trưởng ban.

Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027, nhằm bầu đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

Theo quy trình, sau khi được các đơn vị thành viên giới thiệu ra tranh cử ban chấp hành, các vị trí chủ chốt của VFF khóa X, VFF sẽ liên hệ với các ứng viên để xem họ có đồng ý tham gia tranh cử không.

Nếu các ứng viên đồng ý tranh cử, đáp ứng được tiêu chí về vị trí tranh cử, được các đơn vị chủ quản (nếu có, đồng ý bằng văn bản), VFF sẽ gửi hồ sơ ứng viên báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xem xét.

Khi kiện toàn công tác chuẩn bị, quan trọng nhất là bộ máy nhân sự, VFF mới tiến hành đại hội sau khi được các cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, FIFA, AFC chấp thuận.

Đại hội VFF được sự giám sát chặt chẽ của FIFA. Nếu quá trình chuẩn bị đại hội trục trặc, chưa hoàn thành, đại hội VFF có thể lùi thời điểm tổ chức.