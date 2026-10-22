Bầu Thụy muốn mở rộng V.League lên 18 đội

Ông Nguyễn Đức Thụy đưa ra chương trình hành động khi tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa X.

Ông Nguyễn Đức Thụy đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nếu được bầu làm Chủ tịch khóa X. Trong đó, những nội dung đáng chú ý gồm mở rộng V.League lên 16-18 đội, giải hạng Nhất lên 18-20 đội và tăng nguồn hỗ trợ tài chính cho các CLB từ năm 2027.

Bên cạnh việc thay đổi quy mô các giải đấu, ông Thụy muốn VFF chủ động tìm kiếm nguồn thu, giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và đầu tư nhiều hơn cho đào tạo trẻ. Các nội dung hiện nằm trong chương trình tranh cử, chưa phải những chính sách được VFF thông qua.

Đề xuất hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V.League

Theo chương trình hành động, ông Thụy đặt mục tiêu từ năm 2027 huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm thông qua tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, bản quyền thương mại, nội dung số và những hoạt động kinh doanh liên quan đến bóng đá.

Ông cho rằng bóng đá Việt Nam có sức hút đủ lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Nguồn tiền huy động không chỉ phục vụ các đội tuyển quốc gia mà cần được phân bổ cho hệ thống CLB, bóng đá trẻ và các liên đoàn địa phương.

Ông Thụy cũng cam kết sử dụng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo để bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF từ năm 2027, thay vì sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đề xuất của ông, khoản ngân sách khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm dành cho những nhiệm vụ bóng đá có thể được cơ quan quản lý xem xét ưu tiên cho các môn thể thao khác, đặc biệt là những môn có khả năng giành huy chương tại ASIAD và Olympic.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là kế hoạch hỗ trợ trực tiếp cho các CLB. Theo phương án được đưa ra, mỗi đội V.League có thể nhận 3 tỷ đồng một mùa, các đội hạng Nhất nhận 2 tỷ đồng và mỗi CLB bóng đá nữ cũng được hỗ trợ 2 tỷ đồng.

Với những liên đoàn bóng đá địa phương đáp ứng điều kiện, mức hỗ trợ dự kiến từ 2 đến 3 tỷ đồng mỗi năm. Các đội futsal, bóng đá bãi biển cùng phong trào học sinh, sinh viên cũng nằm trong kế hoạch hỗ trợ, nhưng chưa có mức kinh phí cụ thể.

V.League có thể tăng lên 16-18 đội theo đề xuất của ông Nguyễn Đức Thụy, nhưng phương án cần được nghiên cứu trước khi thực hiện.

Ông Thụy cho rằng nguồn tiền bổ sung sẽ giúp các đội bóng chủ động hơn trong hoạt động, đặc biệt khi không ít CLB vẫn gặp khó khăn về kinh phí duy trì lực lượng, đào tạo cầu thủ và đầu tư cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, những mức hỗ trợ trên mới là đề xuất. Việc triển khai còn phụ thuộc vào số tiền VFF thực tế huy động được, kế hoạch tài chính và sự thống nhất của các đơn vị liên quan. Các khoản hỗ trợ cũng phải được tính toán riêng với nguồn kinh phí mà CLB đang nhận từ đơn vị tổ chức giải.

Để kiểm soát việc sử dụng tiền, ông Thụy đề xuất công khai các khoản thu chi, thuê đơn vị thuộc nhóm bốn hãng kiểm toán lớn thế giới (Big Four) và để các tổ chức thành viên tham gia giám sát.

Ngoài ra, chương trình còn đề cập việc hợp tác với các CLB nước ngoài để tổ chức giao hữu, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo cầu thủ. Ông Thụy muốn những hoạt động này mang lại lợi ích chuyên môn, giúp bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội học hỏi và nâng cao năng lực tổ chức.

V.League có thể tăng lên 16-18 đội

Ở khía cạnh chuyên môn, ông Thụy cho rằng bóng đá Việt Nam cần giải quyết tình trạng cầu thủ trẻ thiếu cơ hội thi đấu. Nhiều người trải qua quá trình đào tạo kéo dài nhưng khó tìm được vị trí tại đội một, khiến việc phát triển lên bóng đá chuyên nghiệp gặp trở ngại.

Từ thực tế ấy, ông đề xuất VFF phối hợp với Công ty VPF và các CLB nghiên cứu nâng số đội dự V.League lên 16-18, trong khi giải hạng Nhất có thể tăng lên 18-20 đội từ năm 2027.

Mỗi CLB V.League có thể nhận 3 tỷ đồng một mùa nếu kế hoạch hỗ trợ tài chính được thông qua và có đủ kinh phí.

Nếu được thực hiện, phương án này sẽ giúp tăng số trận đấu và mở rộng cơ hội thi đấu cho cầu thủ trong nước. Tuy nhiên, việc bổ sung đội bóng cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng chuyên môn, năng lực tài chính và điều kiện tổ chức giải.

Theo ông Thụy, số lượng CLB đủ tiêu chuẩn, sân bãi, lực lượng cầu thủ và lịch thi đấu cần được đánh giá kỹ trước khi quyết định. Việc tăng số đội phải đi cùng khả năng duy trì hoạt động ổn định, tránh tình trạng mở rộng giải nhưng chất lượng thi đấu không được bảo đảm.

Chính sách sử dụng ngoại binh cũng được đề cập trong chương trình. Ông Thụy nhìn nhận ngoại binh chất lượng có thể nâng tính cạnh tranh của giải đấu, nhưng các CLB vẫn cần quan tâm đến cơ hội ra sân của cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ.

Với bóng đá nữ, mục tiêu được đưa ra là xây dựng giải đấu có 8-10 CLB hoạt động ổn định. Ông cũng muốn khuyến khích các đội V.League thành lập, liên kết hoặc hỗ trợ các đội nữ nhằm tăng nguồn lực cho bóng đá nữ.

Bên cạnh hệ thống giải chuyên nghiệp, ông Thụy đề xuất tăng cường kết nối giữa CLB, học viện, trường học và liên đoàn địa phương. Cầu thủ trẻ không chỉ cần được tập luyện mà còn phải có giải đấu phù hợp, được chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện tiếp tục học văn hóa.

Ở cấp độ quản lý, ông đặt mục tiêu đào tạo thêm ít nhất 20 cán bộ từ năm 2027, phấn đấu có thêm 5-10 nhân sự Việt Nam làm việc thường xuyên tại AFF, AFC hoặc FIFA vào năm 2030. Khoảng 10-20 trọng tài và trợ lý trọng tài triển vọng cũng được đề xuất đào tạo chuyên sâu để tăng cơ hội điều hành những trận đấu quốc tế.

Chương trình còn đề cập việc mời chuyên gia nước ngoài tham gia xây dựng chiến lược đào tạo trẻ, phát triển HLV và trọng tài. Ông Thụy muốn các chuyên gia có trách nhiệm hướng dẫn, chuyển giao kinh nghiệm cho đội ngũ trong nước, thay vì chỉ làm việc trong thời hạn hợp đồng.

Với nhân sự VFF, ông đề xuất tăng lương và thu nhập lên 2-3 lần mức nền từ năm 2027, tùy theo năng lực, trách nhiệm và kết quả công việc. Khoản chi này cũng cần được tính toán trong kế hoạch tài chính chung của liên đoàn.

Dù đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể, chương trình của ông Thụy vẫn cần được đánh giá về nguồn tiền và khả năng triển khai. Những thay đổi lớn như tăng số đội dự V-League, hỗ trợ kinh phí cho CLB hay điều chỉnh chính sách phát triển cầu thủ đều phải được các đơn vị có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện.

Nếu trúng cử Chủ tịch VFF, ông Thụy cho biết sẽ công khai mục tiêu, tiến độ và kết quả thực hiện để các tổ chức thành viên giám sát.