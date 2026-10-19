Bầu Thụy được đề cử tranh chức Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Đức Thụy được nhiều tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo thông tin sơ bộ từ các tổ chức thành viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Đức Thụy nhận được nhiều đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2030.

Các đề cử đến từ một số CLB V.League, giải hạng Nhất, bóng đá nữ, futsal và liên đoàn bóng đá địa phương. Tuy nhiên, số lượng đơn vị đề cử cụ thể chưa được công bố.

Thông tin ban đầu cũng ghi nhận sự ủng hộ dành cho ông Thụy từ một số doanh nhân có ảnh hưởng trong bóng đá Việt Nam, gồm các ông Đỗ Quang Hiển, Đoàn Nguyên Đức, Phạm Hoành Sơn và Nguyễn Văn Thiện. Dù vậy, chưa có xác nhận trực tiếp từ những người được nhắc tên.

Ông Nguyễn Đức Thụy, thường được gọi là bầu Thụy, từng tham gia đầu tư và quản lý các đội bóng chuyên nghiệp. Doanh nhân này cũng có mối liên hệ với một số hoạt động tài trợ bóng đá thông qua các ngân hàng nơi ông từng hoặc đang giữ vị trí lãnh đạo.

Trong những năm gần đây, LPBank từng gắn tên với V.League, trong khi Sacombank tham gia tài trợ Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất. Tuy nhiên, khả năng huy động tài chính chỉ là một phần trong yêu cầu đối với người đứng đầu VFF.

Nhiệm kỳ 2026-2030 đặt ra nhiều vấn đề về chất lượng giải chuyên nghiệp, đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ và futsal. Bên cạnh nguồn lực đầu tư, Chủ tịch VFF cần có năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và phối hợp hiệu quả với các tổ chức thành viên.

Theo thông tin bước đầu, ông Thụy chưa chính thức tuyên bố tranh cử. Doanh nhân này được cho là sẽ cân nhắc tham gia nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các đơn vị thành viên.

Quá trình giới thiệu nhân sự cho Đại hội VFF khóa X vẫn đang được hoàn thiện. Danh sách ứng viên chính thức cần chờ VFF công bố. Việc được đề cử chưa đồng nghĩa với việc ông Thụy chắc chắn tham gia cuộc đua hoặc trở thành Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới.