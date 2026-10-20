Bầu Hiển, Bầu Đức, Bầu Thiện ủng hộ Bầu Thụy làm Chủ tịch VFF

Trong quá trình giới thiệu nhân sự cho Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X, nhiệm kỳ 2026–2030, ông Nguyễn Đức Thụy nhận được sự ủng hộ của các doanh nhân quen thuộc với người hâm mộ: bầu Hiển, bầu Đức và bầu Thiện. Đây đều là những ông bầu đã dành nhiều tâm huyết, nguồn lực và thời gian đồng hành cùng bóng đá.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ (Bầu Thuỵ). Ảnh: Sacombank

Theo thông tin tổng hợp bước đầu từ các đơn vị, ông Thụy nhận được đề cử từ các nhóm tổ chức thành viên VFF, gồm câu lạc bộ V.League, hạng Nhất, hạng Nhì, bóng đá nữ, futsal và các liên đoàn bóng đá địa phương. Sự tín nhiệm từ nhiều thành phần đặt ra kỳ vọng về khả năng tập hợp, tạo đồng thuận và kết nối những người cùng mong muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Gặp nhau ở mong muốn cùng làm bóng đá

Trên sân cỏ, các câu lạc bộ cạnh tranh quyết liệt vì thành tích và niềm tự hào của người hâm mộ. Nhưng ở tầm phát triển chung, những người đầu tư cho bóng đá có nhiều mối quan tâm tương đồng: chất lượng cầu thủ, hệ thống đào tạo trẻ, môi trường thi đấu và khả năng duy trì nguồn lực lâu dài.

Bởi vậy, sự ủng hộ dành cho ông Thụy có ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện giới thiệu một nhân sự. Đó còn là cơ hội để những doanh nhân giàu tâm huyết cùng tham gia giải bài toán phát triển bóng đá Việt Nam bằng kinh nghiệm, quan hệ hợp tác và nguồn lực của mình.

Bóng đá cần những người sẵn sàng đầu tư, đồng thời cần một cơ chế để các nguồn lực ấy gặp nhau trong một định hướng chung. Một doanh nghiệp có thể đồng hành cùng câu lạc bộ; nhiều doanh nghiệp cùng chung tay có thể góp phần mở rộng nền tảng cho cả hệ thống, từ sân tập, học viện, giải trẻ đến các đội tuyển quốc gia.

Kỳ vọng đặt vào ông Thụy vì thế nằm ở khả năng kết nối những người đam mê bóng đá, đưa sự đồng hành từ từng dự án riêng lẻ trở thành những chương trình hợp tác có mục tiêu, có trách nhiệm và có tính kế thừa.

Nguồn lực phải đi cùng năng lực quản trị

Để bóng đá Việt Nam tiến xa, huy động thêm tài chính là yêu cầu thiết thực. Đi cùng với đó phải là khả năng phân bổ và sử dụng hiệu quả từng nguồn lực.

Kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp có thể đóng góp cho bóng đá ở những yêu cầu rất cụ thể: xây dựng kế hoạch dài hạn, xác định thứ tự ưu tiên, lựa chọn người thực hiện, kiểm soát chi phí và đánh giá kết quả. Khi mục tiêu rõ ràng, trách nhiệm minh bạch và hiệu quả được chứng minh, doanh nghiệp cũng có thêm cơ sở để đồng hành lâu dài.

Ở vai trò dẫn dắt một liên đoàn, năng lực kết nối còn cần được thể hiện qua việc lắng nghe các tổ chức thành viên. Câu lạc bộ chuyên nghiệp, đội bóng nữ, futsal hay liên đoàn địa phương có điều kiện hoạt động và nhu cầu khác nhau. Một định hướng phát triển đủ sức thuyết phục phải tạo được không gian đóng góp cho từng thành phần, đồng thời bảo đảm lợi ích chung của bóng đá Việt Nam.

Đó cũng là cách mở rộng xã hội hóa: thu hút thêm doanh nghiệp, chuyên gia và những người yêu bóng đá tham gia bằng thế mạnh của mình, từ tài chính, đào tạo, y học thể thao đến công nghệ và quản trị.

Muốn vươn xa phải đầu tư từ thế hệ kế tiếp

Thước đo của một nhiệm kỳ có thể hiện diện trên bảng thành tích các đội tuyển, nhưng nền tảng cho những thành tích ấy được hình thành từ nhiều năm trước, tại các sân bóng học đường, trung tâm đào tạo và giải đấu trẻ.

Vì vậy, kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới cần được cụ thể hóa bằng sự quan tâm xuyên suốt tới đào tạo cầu thủ. Các em cần có nơi tập luyện, được hướng dẫn bởi huấn luyện viên có chuyên môn, được thi đấu thường xuyên và được bảo đảm việc học, chăm sóc sức khỏe cũng như định hướng nghề nghiệp.

Kết nối tốt hơn giữa các địa phương, học viện và câu lạc bộ sẽ giúp mở rộng cơ hội phát hiện tài năng. Một hệ thống giải trẻ ổn định sẽ tạo thêm môi trường trưởng thành. Đầu tư cho đội ngũ huấn luyện viên và lực lượng hỗ trợ sẽ góp phần nâng chất lượng đào tạo trên diện rộng.

Cùng với bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và bóng đá phong trào cũng cần những đối tác đồng hành phù hợp, để mỗi lĩnh vực có điều kiện phát triển và đóng góp vào nền tảng chung.

Sự ủng hộ của bầu Hiển, bầu Đức, bầu Thiện cùng những đề cử từ nhiều nhóm thành viên đang đặt vào ông Nguyễn Đức Thụy một kỳ vọng lớn. Nếu tham gia ứng cử, điều cần được làm rõ tiếp theo là chương trình hành động cụ thể, khả năng tổ chức thực hiện và cách chuyển sự tín nhiệm thành những cam kết có thể kiểm chứng.

Với bóng đá Việt Nam, giá trị lâu dài của sự đồng lòng ấy sẽ được thể hiện bằng những câu lạc bộ phát triển ổn định hơn, những thế hệ cầu thủ được đào tạo tốt hơn và các đội tuyển có nền tảng vững vàng hơn để vươn ra châu lục.

Hương Loan