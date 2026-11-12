Bầu Đức và tình yêu bóng đá chưa bao giờ cạn sau hơn hai thập kỷ phụng sự

Có những khoảnh khắc không cần lời nói vẫn đủ kể một câu chuyện dài. Bầu Đức xuống sân chúc mừng U23 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan, nở nụ cười đầy sảng khoái và giơ ngón tay ăn mừng. Đó không đơn thuần là niềm vui sau một trận thắng. Trong ánh mắt và nụ cười ấy có cả tình yêu, sự tự hào và những năm tháng mà ông đã dành cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức không có lúc nào xuất hiện ở những thời khắc vinh danh, nhưng bóng đá luôn là một phần rất lớn trong cuộc đời ông. Hơn hai thập kỷ qua, ông đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc với HAGL và bóng đá Việt Nam. Có những ngày đội bóng phố Núi đứng trên đỉnh cao, có những giai đoạn phải đối diện khó khăn, có lúc những lựa chọn của ông nhận về nhiều tranh luận. Nhưng điều gần như chưa bao giờ thay đổi là sự gắn bó với trái bóng tròn.

Hình ảnh bầu Đức cười sảng khoái, giơ ngón tay ăn mừng sau khi U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 trên sân Pleiku. Ảnh: Linh Hùng

Từ giấc mơ Học viện HAGL đến cuộc cách mạng bóng đá trẻ

Năm 2007, khi bóng đá Việt Nam vẫn quen với cách làm ngắn hạn, bầu Đức quyết định bắt tay với Arsenal và JMG để xây dựng Học viện HAGL - Arsenal JMG tại Hàm Rồng. Đó là lựa chọn không dễ dàng. Đào tạo trẻ cần rất nhiều tiền bạc, thời gian và sự kiên nhẫn, trong khi thành quả không thể đến ngay sau một vài mùa giải.

Nhắc lại rằng, thời điểm ấy không ít người hoài nghi về quyết định đầu tư của ông. Nhưng bầu Đức vẫn chọn con đường riêng, đặt niềm tin vào những cầu thủ nhỏ tuổi và một mô hình đào tạo bài bản. Ông không chỉ muốn có một đội bóng mạnh, mà còn muốn tạo ra những cầu thủ đủ khả năng đại diện cho bóng đá Việt Nam ở những sân chơi lớn.

Rồi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn xuất hiện. Họ trở thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam, tạo nên sức hút đặc biệt từ cấp độ U19 đến đội tuyển quốc gia. Những chuyến thi đấu, những khán đài đông kín khán giả và sự quan tâm dành cho HAGL đã tạo ra một làn sóng mới. Quan trọng hơn, thế hệ ấy góp phần thay đổi cách nhìn về đào tạo trẻ, về văn hóa cầu thủ và con đường phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức dành sự quan tâm đặc biệt đến việc học tập, ngoại ngữ và cách sống của các cầu thủ. Với ông, một cầu thủ không thể chỉ biết đá bóng. Họ cần được trang bị kiến thức, nhân cách và nền tảng để trưởng thành trong cuộc sống. Đó là lý do những cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL thường được nhắc đến không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ, mà còn bởi hình ảnh chuyên nghiệp và sự gần gũi với người hâm mộ.

Hai giải đấu quốc tế, một khát vọng dành cho bóng đá trẻ

Năm 2026, hình ảnh bầu Đức tiếp tục gắn với hai sân chơi bóng đá quốc tế được tổ chức tại Gia Lai. Tháng 5, ông khởi xướng Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai, quy tụ 12 đội bóng trẻ đến từ Việt Nam và nhiều nền bóng đá châu Á. Đến tháng 11, Gia Lai tiếp tục trở thành điểm hẹn của bóng đá trẻ với giải giao hữu quốc tế U23.

Hai giải đấu ở hai cấp độ tuổi khác nhau, nhưng cùng một mong muốn đưa bóng đá quốc tế đến gần hơn với Gia Lai, tạo cơ hội để cầu thủ trẻ được thi đấu, giao lưu và trưởng thành. Đặc biệt, Festival U14 không đơn thuần là một giải đấu có giá trị giải thưởng lớn. Bầu Đức từng bày tỏ sự day dứt vì bóng đá trẻ Việt Nam chưa có một Festival đúng nghĩa, nơi các học viện có thể gặp nhau, tranh tài và chia sẻ kinh nghiệm.

Đó là một suy nghĩ đáng chú ý. Bởi người làm bóng đá có thể tổ chức một giải đấu để tìm nhà vô địch, nhưng người thực sự đau đáu với tương lai còn muốn tạo ra một môi trường để thế hệ kế tiếp phát triển. Bầu Đức hiểu rằng không thể đòi hỏi bóng đá Việt Nam mạnh lên nếu các cầu thủ trẻ thiếu cơ hội cọ xát với những đối thủ có chất lượng.

Giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026 tiếp tục mở rộng ý nghĩa ấy. Bốn đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore góp mặt, mang đến những trận đấu quốc tế ngay tại Pleiku. HAGL đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính, trong khi không khí bóng đá được kết nối với văn hóa Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng J’rai, Bahnar và những điệu múa xoang. Bóng đá vì thế không chỉ nằm trong khuôn khổ sân cỏ, mà còn trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh Gia Lai.

Niềm vui của bầu Đức và những món nợ ân tình với bóng đá

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan càng khiến ngày hội tại Pleiku trở nên đặc biệt. Những cầu thủ trẻ HAGL như Nguyễn Minh Tâm, Cao Hoàng Minh và Trần Gia Bảo để lại dấu ấn rõ nét. Minh Tâm lập cú đúp, Cao Hoàng Minh kiến tạo, còn Gia Bảo mang về quả phạt đền để Williams Minh Hoàng ghi bàn. Những gương mặt trưởng thành từ bóng đá phố Núi góp phần tạo nên một chiến thắng đáng nhớ ngay trên sân nhà.

Có lẽ với bầu Đức, niềm vui ấy còn lớn hơn một kết quả bóng đá thông thường. Ông nhìn thấy những cầu thủ trẻ đang trưởng thành, nhìn thấy giá trị của công tác đào tạo được tiếp nối và cảm nhận được tình yêu bóng đá mà mình đã vun đắp suốt nhiều năm.

Trong ngày U23 Việt Nam thắng Thái Lan, Kiatisuk Senamuang cũng nhắc đến bầu Đức bằng lời tri ân đầy xúc động: “Dù hiện tại có làm việc ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ quên ơn của người sếp này”. Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng từng bày tỏ sự tôn trọng với triết lý phát triển bóng đá trẻ của ông. Những lời tri ân ấy cho thấy dấu ấn của bầu Đức không chỉ nằm ở các cầu thủ, mà còn ở những con người từng có cơ hội làm việc và gắn bó với HAGL.

Có người gọi bầu Đức là người đưa đò thầm lặng của bóng đá Việt Nam. Cách gọi ấy có lý do. Ông đã đưa nhiều thế hệ cầu thủ đến với bóng đá chuyên nghiệp, góp phần tạo ra những thay đổi về tư duy đào tạo và tiếp tục mở ra sân chơi cho các tài năng trẻ. Không phải mọi khoản đầu tư đều mang lại danh hiệu, không phải mọi thế hệ đều đạt đến kỳ vọng, nhưng hành trình ấy đã để lại những giá trị không thể phủ nhận.

Bầu Đức dành tình yêu rất lớn cho bóng đá và cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Linh Hùng

Hơn hai thập kỷ làm bóng đá, bầu Đức đã chứng kiến nhiều người đến rồi đi, nhiều đội bóng thăng hoa rồi sa sút. Còn ông vẫn ở đó, vẫn dành sự quan tâm cho sân cỏ, vẫn tổ chức những giải đấu lớn và vẫn vui sướng khi chứng kiến các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Nụ cười sảng khoái sau chiến thắng trước Thái Lan có lẽ là hình ảnh đẹp nhất để khắc họa tình yêu ấy. Sau tất cả, điều khiến bầu Đức tiếp tục gắn bó với bóng đá không chỉ là một chiếc cúp hay vị trí trên bảng xếp hạng. Đó là niềm vui khi nhìn thấy những đứa trẻ trưởng thành, khi bóng đá Việt Nam có thêm tài năng và khi Gia Lai trở thành nơi hội tụ của những ngày hội bóng đá.

Có thể nói, bầu Đức đã dành một phần rất lớn cuộc đời để phụng sự bóng đá Việt Nam. Và khi ông vẫn còn cười vui bên sân cỏ, người ta có quyền tin rằng hành trình ấy vẫn chưa dừng lại.