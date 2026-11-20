HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai nhằm hoàn tất lộ trình trồng hơn 20.000ha cà phê đến năm 2028.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã hoàn tất trồng mới 10.000ha cà phê. Các vườn cà phê của HAGL đã và đang được đánh giá về mức độ tuân thủ các yêu cầu của hai chứng nhận Rainforest Alliance và 4C.

Đáng chú ý, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của HAGL, đã được Control Union BV (Hà Lan) cấp chứng nhận, áp dụng cho diện tích 2.088ha cà phê, có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029, với điều kiện doanh nghiệp duy trì và đáp ứng các yêu cầu cập nhật hằng năm theo quy định.

Bên cạnh đó, trong năm 2027, HAGL dự kiến tiếp tục trồng mới 5.000ha cà phê, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng.

Song song với việc gia tăng diện tích, Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai đánh giá các vườn cà phê theo những yêu cầu của bộ tiêu chuẩn Rainforest Alliance và 4C, phục vụ hoạt động quản lý vùng nguyên liệu và định hướng phát triển thị trường xuất khẩu.

Bầu Đức gây chú ý khi Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất trồng 10.000ha cà phê.

Trong đó, Công ty CP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị thành viên của tập đoàn, đã được tổ chức Control Union BV (Hà Lan) cấp chứng nhận cho diện tích 2.088 ha cà phê. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029, đi kèm yêu cầu duy trì việc tuân thủ và đáp ứng các điều kiện đánh giá, cập nhật hằng năm.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cà phê quy mô 20.000 ha từ năm 2025, trong đó tập trung vào giống Arabica.

Để thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp lựa chọn mở rộng diện tích canh tác tại Lào, nơi tập đoàn đã có gần 20 năm hoạt động và xây dựng quan hệ với các đối tác địa phương. Theo chia sẻ của lãnh đạo công ty, Hoàng Anh Gia Lai đã thu xếp được khoảng 80% quỹ đất cần thiết cho mục tiêu phát triển vùng trồng.

Về đầu ra, doanh nghiệp định hướng đưa sản phẩm cà phê vào thị trường Mỹ và châu Âu. Đây là hướng đi khác với hoạt động xuất khẩu trái cây hiện nay của tập đoàn, vốn tập trung chủ yếu vào thị trường Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai, hệ thống kho hàng và giao dịch cà phê tại London và New York có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm bán hàng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mùa thu hoạch.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã có bước chuẩn bị tại thị trường Trung Quốc thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và phân phối cà phê.

Cụ thể, ngày 25/8/2026, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), công ty con đảm nhiệm phần lớn hoạt động nông nghiệp của tập đoàn, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee (Minh Khiêm Cà phê) tại Thượng Hải. Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức trực tiếp tham dự sự kiện.

Theo thỏa thuận có thời hạn 5 năm, HGI sẽ cung ứng cà phê nhân xanh Arabica từ vùng nguyên liệu tại Lào, với các yêu cầu về sơ chế, phân loại, đóng gói và truy xuất nguồn gốc được hai bên thống nhất. MQ Coffee đảm nhiệm hoạt động thu mua, kiểm định chất lượng nguyên liệu, phân phối và phát triển thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc.

Về sản lượng, hai doanh nghiệp đặt mục tiêu ký kết các hợp đồng mua bán tổng cộng khoảng 1.000 tấn cà phê trong niên vụ 2026–2027, trước ngày 31/12/2026. Khối lượng hợp tác dự kiến tăng lên khoảng 5.000 tấn trong những niên vụ tiếp theo.