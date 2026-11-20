Công ty mới đặt trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai và hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1977) giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện, quản lý phần vốn góp.

Sau khi rút khỏi bất động sản, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đánh dấu bước ngoặt khi lấn sân sang mảng hạ tầng khu công nghiệp với dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại tỉnh Gia Lai. Dự án được khởi công vào tháng 8/2026 trên diện tích 75 ha, với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Công trình nằm trên trục Quốc lộ 19, thuộc xã Hra, kết nối với cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh và cảng Phù Mỹ trong tương lai. Vị trí này đồng thời thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản từ Tây Nguyên, Lào và Campuchia ra thị trường xuất khẩu.

HAGL lấn sân sang làm khu công nghiệp với dự án cụm công nghiệp Mang Yang số 2 ở tỉnh Gia Lai.

Theo định hướng đầu tư, cụm công nghiệp tập trung vào chế biến sâu nông, lâm sản, sản xuất sản phẩm phụ trợ phục vụ đóng gói xuất khẩu, cũng như phân bón và phân bón vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp. Việc phát triển hạ tầng cụm công nghiệp mở ra khả năng hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và logistics phục vụ hoạt động nông nghiệp tại Tây Nguyên, đồng thời kết nối nguồn hàng từ Lào và Campuchia đến các cảng biển miền Trung.

Đáng chú ý, đây là lĩnh vực mà HAGL từng thừa nhận chưa có kinh nghiệm triển khai. Trong quá trình đề xuất dự án, doanh nghiệp cho biết chưa từng thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Dù vậy, HAGL cam kết bố trí đầy đủ nguồn vốn thực hiện và thu hút nhà đầu tư nhằm lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp. Doanh nghiệp còn đưa ra cam kết tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án, không yêu cầu bồi hoàn chi phí nếu không đáp ứng các điều kiện đã đề ra.

Trước khi trở thành doanh nghiệp nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai từng là một trong những tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản với hàng loạt dự án căn hộ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại TP.HCM, Gia Lai cùng một số địa phương khác.

Tuy nhiên, sau giai đoạn mở rộng đầu tư và chịu áp lực nợ vay, tập đoàn của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp danh mục kinh doanh để tập trung vào nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn trái và chăn nuôi.

Gần đây, HAGL tiếp tục điều chỉnh chiến lược sản xuất khi không mở rộng thêm diện tích chuối và quy mô chăn nuôi heo, thay vào đó dồn nguồn lực phát triển cây cà phê. Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển vùng trồng cà phê lên 20.000 ha trong những năm tới, đồng thời đẩy mạnh các khâu chế biến và tiêu thụ nông sản.