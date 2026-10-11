Bầu Đức được cấp phép dự án cà phê hơn 29 triệu USD tại Lào

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), do ông Đoàn Nguyên Đức, làm Chủ tịch HĐQT, đang tiến thêm một bước trong kế hoạch mở rộng sản xuất cà phê tại Đông Nam Á. Dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại tỉnh Savannakhet, Lào, vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ngày 8/10.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc của Tập đoàn HAGL, tại Thủ đô Viêng Chăn, ngày 08/10/2026. (Ảnh: HAGL)

Giấy chứng nhận được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc HAGL, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026 ở thủ đô Viêng Chăn, với sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, tương đương quy mô hàng chục triệu USD cho chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến chế biến. Trong đó, HAGL dự kiến phát triển 2.083 ha cà phê tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet, đồng thời xây dựng nhà máy chế biến với công suất thiết kế 9.470 tấn mỗi năm. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành trong khoảng 30 tháng.

Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Savannakhet, đơn vị đang hợp tác với HAGL triển khai các dự án cà phê tại Lào. Doanh nghiệp này góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào, đơn vị trực tiếp thực hiện dự án.

Việc được cấp phép diễn ra trong bối cảnh HAGL đặt mục tiêu phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, vùng trồng mới tại Savannakhet sẽ góp thêm nguồn cung cho chiến lược phát triển ngành hàng mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Mở rộng vùng trồng, hướng tới cà phê Arabica

Trong chiến lược phát triển cà phê, HAGL dành sự quan tâm đáng kể cho giống Arabica, dòng cà phê thường gắn với các vùng trồng có khí hậu mát mẻ và độ cao phù hợp. Tại Lào, doanh nghiệp đã phát triển các vùng trồng trên cao nguyên Bolaven, nơi có độ cao khoảng 1.000-1.350 m.

Điều kiện tự nhiên tại khu vực này được xem là một trong những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển Arabica.

Theo kết quả khảo sát của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên vào tháng 8/2026, các vườn Arabica được HAGL trồng từ năm 2025 tại Gia Lai và Paksong, Lào, có tình hình sinh trưởng tương đối tốt. Viện dự báo năng suất có thể đạt khoảng 7,2 kg quả mỗi cây trong vụ năm 2027, dựa trên các chỉ tiêu khảo sát.

Bên cạnh phát triển diện tích, HAGL cũng tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Cuối tháng 9, Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) công bố ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo kế hoạch hợp tác, HGI hướng tới cung ứng 1.000 tấn cà phê Arabica nhân xanh trong năm 2026, sau đó nâng lượng cung ứng lên 5.000 tấn mỗi năm. Nguồn hàng dự kiến đến từ các vùng nguyên liệu của HAGL tại Lào.

Cà phê trên cao nguyên Bolaven (Lào). Ảnh: HAGL

Dự án cà phê tại Savannakhet là một trong 17 văn kiện đầu tư và hợp tác được trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào 2026.