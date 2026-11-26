Cùng với 35 tổ dân phố trên địa bàn phường Thành Sen, tổ dân phố 28 vừa tổ chức thành công bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri biểu quyết đồng thuận đạt 100%. Tổ dân phố hiện có 454 hộ dân với 1.678 nhân khẩu, được sáp nhập từ các tổ dân phố Trung Lân, Tân Quý thuộc phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) trước đây.

Tổ dân phố 28, phường Thành Sen tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố với sự đồng thuận cao của nhân dân.

Người được bà con tín nhiệm bầu giữ chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố 28 nhiệm kỳ này là ông Điện Minh Tiến (SN 1963). Ông Tiến là người có nhiều năm công tác tại phường Thạch Quý (cũ), từng đảm nhận các vị trí: Chánh Văn phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Chủ tịch UBND phường trước khi nghỉ chế độ từ tháng 4/2025. Bởi vậy, ông am hiểu địa bàn, có mối quan hệ gắn bó với cán bộ và Nhân dân.

Dù có kinh nghiệm công tác và hiểu địa bàn, ông Tiến vẫn ý thức rõ những thay đổi về dân cư, địa giới và yêu cầu công việc sau sáp nhập. Ông Tiến chia sẻ: “Tôi hiểu rằng, phạm vi công việc có thể khác trước nhưng trách nhiệm với cộng đồng vẫn luôn nặng nề. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của bản thân, tôi rất cần sự phối hợp, hỗ trợ của các đồng chí trong liên đoàn cán bộ tổ dân phố, sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân. Tôi mong muốn cùng tập thể xây dựng tổ dân phố 28 ngày càng đoàn kết, phát triển, phấn đấu đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong những năm tới”.

Ông Điện Minh Tiến được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Tổ trưởng TDP 28.

Bên cạnh lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, uy tín tiếp tục đảm nhận trọng trách ở khu dân cư thì những nhân tố trẻ, có trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ đang được tín nhiệm, tạo điều kiện phát huy năng lực.

Có nhiều năm làm kế toán tại một bệnh viện trên địa bàn huyện Can Lộc (cũ), chị Hà Thị Bích Quyên (SN 1987, trú thôn Phúc Sơn, xã Can Lộc) đã nghỉ việc để kinh doanh tự do. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong các hoạt động cộng đồng, tháng 7/2026, sau sáp nhập thôn, chị được giao đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác mặt trận lâm thời. Tại cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031, chị được người dân tin tưởng bầu giữ chức Trưởng thôn Phúc Sơn.

Chị Hà Thị Bích Quyên là cán bộ trẻ, năng động và gần gũi với người dân.

Đảm nhận công việc tại địa bàn có 677 hộ dân với 2.568 nhân khẩu, chị Quyên phát huy lợi thế của người trẻ, có chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ bí thư chi bộ, các đoàn thể trong tiếp nhận văn bản, xây dựng báo cáo, triển khai nhiệm vụ. Chị cũng chủ động thành lập trang facebook, nhóm zalo của thôn để kịp thời chuyển tải thông tin, chủ trương, chính sách đến người dân; phối hợp hướng dẫn bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt các ứng dụng trên điện thoại.

Chị Quyên chia sẻ: “Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác ở cơ sở nên khi được giao trọng trách này, tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của các đồng chí trong liên đoàn cán bộ thôn và sự tin tưởng của Nhân dân giúp tôi tự tin hơn. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, hoàn thiện kỹ năng, nhất là kỹ năng số để hỗ trợ tốt hơn cho công việc chung, phục vụ bà con ngày càng hiệu quả”.

Chị Hà Thị Bích Quyên thường xuyên hỗ trợ các đồng chí cán bộ thôn ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc.

Bà Nguyễn Thị Hoàn (SN 1950, thôn Phúc Sơn) chia sẻ: “Đồng chí Quyên là người rất nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi với bà con. Người dân chúng tôi tin tưởng lựa chọn đồng chí bởi mong muốn có một người trưởng thôn năng động, biết lắng nghe và hết lòng với công việc chung”.

Trong cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ này, công tác lựa chọn nhân sự được các địa phương đặt trong yêu cầu kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm những người được tín nhiệm không chỉ có uy tín, trách nhiệm với cộng đồng mà còn đủ năng lực làm cầu nối giữa chính quyền cấp xã với Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Tất cả 15 thôn trên địa bàn xã đã tổ chức bầu cử thành công, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, Nhân dân. Địa phương chú trọng lựa chọn những người có uy tín, năng lực và trách nhiệm để đảm nhận công việc chung ở khu dân cư. Đây là cơ sở để đội ngũ trưởng thôn nhiệm kỳ mới phát huy vai trò cầu nối với cấp ủy, chính quyền, vận động Nhân dân đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Xã Thiên Cầm đã tổ chức bầu cử thành công trưởng thôn của 15 thôn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, các địa phương tại Hà Tĩnh sẽ hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước ngày 5/12/2026. Đến nay, công tác bầu cử tại các khu dân cư cơ bản được triển khai đúng trình tự, quy định, theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Công tác chuẩn bị nhân sự được chú trọng, hướng đến lựa chọn những người có uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng quy tụ Nhân dân.

Trong bối cảnh sắp xếp địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố giữ vai trò quan trọng trong kết nối chính quyền với Nhân dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách, nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề từ cơ sở. Vì vậy, lựa chọn được người có uy tín, năng lực, trách nhiệm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở khu dân cư, phát huy quyền làm chủ và huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chung. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục hướng dẫn, đồng hành cùng các địa phương, tiếp nhận và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm công tác bầu cử đúng quy định, tiến độ.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ.