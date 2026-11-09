Bầu cử trưởng thôn ở xã Dương Hòa: Thành công từ sức mạnh đoàn kết

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, củng cố sức mạnh từ cơ sở

Từ ngày 25-10 đến ngày 8-11, xã Dương Hòa đã tổ chức 3 đợt bầu cử tại các khu vực: Minh Khai, Cát Quế, Dương Liễu, Yên Sở, Đắc Sở, để tìm ra 18 trưởng thôn mới sau khi sắp xếp lại các thôn trên địa bàn xã.

Người dân đi bầu cử trưởng thôn tại thôn Yên Sở 1, xã Dương Hòa. Ảnh: HL

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác tổ chức bầu cử được triển khai đồng bộ, bảo đảm các quy định, trình tự và thủ tục. Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện rộng rãi, giúp người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như tiêu chuẩn, trách nhiệm của trưởng thôn. Nhờ đó, cử tri chủ động tham gia, phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Điểm nổi bật của cuộc bầu cử lần này là sự đồng thuận rất cao của người dân. Tại cả 18 thôn, các trưởng thôn trúng cử đều đạt số phiếu bầu ở mức trên 95%. Đây không chỉ là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng mà còn phản ánh sự ghi nhận, tin tưởng của cộng đồng dân cư đối với những người được giới thiệu, lựa chọn.

Việc các ứng cử viên đều nhận được sự tín nhiệm cao cho thấy công tác nhân sự đã bám sát yêu cầu thực tiễn, chú trọng lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, am hiểu địa bàn, gần gũi và có khả năng vận động, tập hợp nhân dân. Đặc biệt, sự đồng thuận trong bầu cử còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng dân cư, tạo nền tảng thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ tại địa phương.

Đối với người dân, trưởng thôn là người gần gũi, trực tiếp gắn bó với đời sống hằng ngày, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ việc triển khai các chủ trương, chính sách đến nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hòa giải những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, vai trò của trưởng thôn luôn có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn nhân sự mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người dân vào những người sẽ trực tiếp đồng hành, giải quyết công việc chung của thôn.

Chính quyền quan tâm, chỉ đạo sát sao

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Dương Hòa xác định, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Vì vậy, công tác chuẩn bị được địa phương quan tâm triển khai từ sớm với sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể và các thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Hòa Nguyễn Trung Thuận và lãnh đạo UBND xã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại các thôn. Ảnh: HL

Lãnh đạo xã, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn và ban công tác tổ chức tại các thôn, bảo đảm mọi khâu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền, vận động cử tri đến việc bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử đều được rà soát kỹ lưỡng.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn những người thực sự có uy tín, được cộng đồng tín nhiệm. Việc tổ chức bầu cử không đơn thuần là hoàn thành một quy trình hành chính mà hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là tạo sự thống nhất trong nhân dân, lựa chọn được đội ngũ trưởng thôn có đủ năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Đức Phóng cho biết, ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi mô hình tổ chức từ 46 thôn thành 18 thôn như hiện nay, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở. Trong đó, xã đặc biệt quan tâm đến việc duy trì ổn định hoạt động của các thôn trong giai đoạn chuyển tiếp, khi đội ngũ trưởng thôn lâm thời được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tình hình thực tiễn tại từng địa bàn, xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031; phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai thống nhất, chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Dương Hòa nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong xã hội, giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của mình. Các điều kiện phục vụ bầu cử, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, an ninh trật tự và nghiệp vụ của các tổ bầu cử đều được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng; các tình huống phát sinh được chủ động dự báo, có phương án xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

"Việc 18/18 trưởng thôn được cử tri tín nhiệm lựa chọn, với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu tại các khu vực đều đạt trên 90% là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ xã đến cơ sở", ông Lê Đức Phóng đánh giá.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa đề nghị các trưởng thôn trúng cử tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phối hợp chặt chẽ với chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội tại địa phương.

Không khí phấn khởi, nghiêm túc và trách nhiệm tại các khu vực bỏ phiếu tại xã Dương Hòa trong ngày tổ chức bầu trưởng thôn. Ảnh: HL

Trong bối cảnh xã Dương Hòa đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương gần dân, sát dân, vai trò của trưởng thôn càng trở nên quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thành công của cuộc bầu cử trưởng thôn vì thế không chỉ có ý nghĩa trước mắt trong việc kiện toàn đội ngũ trưởng thôn mà còn tạo nền tảng để xã Dương Hòa tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh từ cơ sở. Sự đồng thuận cao qua từng lá phiếu minh chứng cho niềm tin của nhân dân, đồng thời cũng là động lực để những người được lựa chọn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.