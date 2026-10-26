Bầu cử Tổng thống Bulgaria: Xác định hai ứng cử viên vào vòng hai

Cử tri Bulgaria bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Sofia ngày 25/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc bầu cử Tổng thống Bulgaria ngày 25/10 không có ứng cử viên nào giành đủ số phiếu để chiến thắng ngay vòng đầu.

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố sáng 26/10, Tổng thống đương nhiệm Iliana Yotova dẫn đầu với 35,53% số phiếu bầu, tiếp theo là cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov - nhận được 30,51% phiếu ủng hộ.

Hai ứng cử viên sẽ tiếp tục tranh cử trong vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 1/11, để giành nhiệm kỳ tổng thống 5 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tỷ lệ cử tri đi bầu thấp phản ánh bối cảnh niềm tin của công chúng vào giới chính trị còn hạn chế. Trước bầu cử, các cuộc thăm dò đều dự báo bà Yotova dẫn trước ông Gyurov, song kết quả sơ bộ cho thấy khoảng cách giữa hai ứng cử viên không lớn.

Bà Yotova tiếp nhận cương vị Tổng thống vào tháng 1/2026, sau khi ông Rumen Radev từ chức. Bà nhận được sự ủng hộ của đảng Bulgaria Tiến bộ và đảng Xã hội.

Trong khi đó, ông Gyurov, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương và từng giữ chức Thủ tướng lâm thời, được các lực lượng đối lập theo đường lối cải cách hậu thuẫn.

Cuộc bầu cử diễn ra sau nhiều năm Bulgaria liên tục biến động chính trị và tổ chức các cuộc bầu cử. Ngoài vai trò đại diện quốc gia, Tổng thống Bulgaria còn có quyền phủ quyết luật và giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang./.