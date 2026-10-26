Bầu cử tổng thống Bulgaria: Tổng thống đương nhiệm tạm dẫn đầu, đối thủ bám đuổi sát nút

Tổng thống đương nhiệm Bulgaria Iliana Yotova (phải) tạm dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống, theo sau là cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov. (Nguồn: Euronews)

Tuy nhiên, bà chỉ dẫn trước sít sao cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua.

Cụ thể, Tổng thống Yotova giành được 36,5% số phiếu, trong khi cựu Thủ tướng lâm thời Gyurov đạt 32,4%.

Chênh lệch tỷ lệ phiếu giữa hai ứng viên dẫn đầu vẫn thấp hơn dự báo trước bầu cử, phản ánh thế cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vào Phủ Tổng thống.

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn phải chờ kiểm phiếu chính thức.

Theo quy định bầu cử của Bulgaria, một ứng viên chỉ có thể giành chiến thắng ngay vòng đầu nếu nhận được hơn 50% số phiếu hợp lệ và tỷ lệ cử tri đi bầu vượt 50% tổng số cử tri đăng ký.

Trong trường hợp không ứng viên nào đáp ứng đủ các điều kiện này, hai người nhận được nhiều phiếu nhất sẽ bước vào vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 1/11.

(theo Anadolu)