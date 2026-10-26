Bầu cử Tổng thống Bulgaria bước vào vòng nước rút quyết định

Vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Bulgaria vào ngày 25/10 đã kết thúc với việc đương kim quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova dẫn đầu. Nhưng sẽ cần một vòng bỏ phiếu thứ hai để xác định người chiến thắng cuối cùng.

Theo kết quả thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu (exit poll) từ Alpha Research, bà Iotova dự kiến giành được 35,3% số phiếu hợp lệ, trong khi dữ liệu từ Cơ quan Xã hội học Myara cho thấy con số này là 35,2%.

Kết quả từ 2 cuộc thăm dò này đã được công bố trên Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria. Để đắc cử, một ứng cử viên Tổng thống cần giành được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, với điều kiện là hơn một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện phải tham gia bỏ phiếu.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu tuyệt đối, vòng bỏ phiếu thứ hai (vòng nước rút – runoff) sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa 2 ứng cử viên dẫn đầu.

Kết quả chính thức của vòng 1 sẽ được công bố chậm nhất là vào tối 27/10, và vòng nước rút dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới.

Đối thủ của bà Iotova trong vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ là cựu Thủ tướng lâm thời Bulgaria, ông Andrey Gurov.

Theo Alpha Research, ông Gurov giành được 32,4% số phiếu, còn theo Myara, con số này là 32,2%.

Bà Iliana Iotova (trái) và ông Andrey Gurov bước vào vòng nước rút bầu cử Tổng thống Bulgaria năm 2026. Ảnh: Sofia Globe

Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh tỉ lệ cử tri tham gia thấp – với chỉ 16,04% tính đến 16 giờ, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Bulgaria, thấp hơn so với mức 24,12% cùng thời điểm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2021.

Các ứng cử viên và lãnh đạo chính trị đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, đồng thời nêu rõ những ưu tiên của họ đối với đất nước và cương vị Tổng thống.

"Thật ảo tưởng khi nghĩ rằng bằng cách không đi bỏ phiếu, chúng ta có thể thay đổi bất cứ điều gì ở đất nước này", bà Iotova phát biểu với các phóng viên sau khi kết quả thăm dò được công bố vào cuối ngày 25/10 (giờ địa phương).

Bà cho biết bà đã bỏ phiếu vì sự tiến bộ, hòa bình, ổn định và an ninh của Bulgaria, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng chia rẽ và thù hận. Bà khẳng định Tổng thống tiếp theo của Bulgaria cần đóng vai trò gắn kết người dân và các thể chế, đồng thời chỉ ra rằng nghèo đói, bất bình đẳng và chênh lệch nhân khẩu học là những thách thức lớn.

Theo bà, sự phát triển cần lan tỏa đến cả các khu vực vùng sâu vùng xa chứ không chỉ tập trung ở các thành phố lớn. Bà Iotova cũng giải thích lý do chọn cách gặp gỡ cử tri tại các thị trấn và làng mạc thay vì tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp với các đối thủ.

Bà nhấn mạnh rằng sự tham gia của công dân vào các cuộc bầu cử là điều kiện tiên quyết để tạo ra những thay đổi thực sự.

"Trong những năm tới, chúng ta phải thực hiện nhiều thay đổi để không đưa Bulgaria quay trở lại thời kỳ trì trệ – giai đoạn mà chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội do sự chia rẽ và đối đầu", bà nói.

Về phần mình, ông Gyurov cho biết lá phiếu của ông dành cho một Bulgaria chú trọng vào trẻ em và những người lao động tuân thủ quy định, nhưng vẫn còn lo lắng về thu nhập cũng như tương lai của gia đình họ.

Ông kêu gọi xây dựng một quốc gia mang tinh thần châu Âu, tự do và đầy tự hào, nơi thu nhập mang lại sự an tâm và nhà nước thực hiện tốt các trách nhiệm của mình.

Mô tả chiến dịch tranh cử của mình là cởi mở và trung thực, ông chia sẻ rằng những cuộc gặp gỡ với người dân đã mang lại cho ông niềm hy vọng.

Trong một tuyên bố riêng, ông Gurov cho biết ông muốn mời bà Iotova tham gia một cuộc tranh luận cởi mở và trung thực trước công chúng Bulgaria, nhằm trình bày quan điểm và tầm nhìn của mỗi người về cách thức thực thi quyền lực cũng như cách ứng phó khi Bulgaria phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.

"Chúng ta có trách nhiệm với tất cả công dân Bulgaria đã đi bỏ phiếu hôm nay, nhưng trên hết, chúng ta cũng có trách nhiệm với những người đã chọn ở nhà – những người vẫn chưa quyết định được liệu có nên đi bỏ phiếu hay không và nên ủng hộ ai", ông Gurov nói.

Là một cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu và từng là nhà báo, bà Iotova tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, nhận được sự hậu thuẫn từ Thủ tướng Rumen Radev và Đảng Progressive Bulgaria (Bulgaria Tiến bộ) cầm quyền.

Nếu giành chiến thắng, bà dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đường lối thân châu Âu của Bulgaria, đồng thời kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga.

Ông Gyurov nhận được sự ủng hộ từ phe đối lập thân phương Tây tại quốc gia Đông Nam Âu này. Khi còn giữ cương vị Thủ tướng lâm thời, ông từng ký một thỏa thuận hợp tác an ninh với Ukraine.

Minh Đức (Theo Xinhua, Novinite)