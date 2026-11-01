Bầu cử Tổng thống Bulgaria bước sang vòng hai, định hướng chính sách đối ngoại dần được hé lộ

Cử tri Bulgaria tham gia bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống ngày 1/11. (Nguồn: Report.az)

Hai liên danh tranh cử gồm đương kim Tổng thống lâm thời Iliana Yotova cùng ứng cử viên Phó Tổng thống Kiril Valchev và cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov cùng ông Georgi Kandev.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 25/10, liên danh của bà Iliana Yotova dẫn trước đối thủ 2,8 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tham gia chỉ đạt 23%, mức thấp kỷ lục.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh an ninh Biển Đen căng thẳng do các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu thuyền.

Về chính sách đối ngoại, đương kim Tổng thống lâm thời Iliana Yotova ủng hộ giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine và chủ trương cải thiện quan hệ với Nga.

Trái lại, cựu lãnh đạo Chính phủ lâm thời Andrey Gyurov cam kết tăng cường ủng hộ Kiev và củng cố vai trò đồng minh của Bulgaria trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ và dự kiến đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày.

Kết quả chính thức dự kiến được công bố ngày 2/11.

(theo WSLS 10)