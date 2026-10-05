Bầu cử Tổng thống Brazil: Vòng nước rút đang chờ

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào ngày 4/10 đã kết thúc mà không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu.

Do đó, 2 ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro sẽ bước vào vòng bỏ phiếu quyết định (vòng nước rút, hay còn gọi là runoff) vào ngày 25/10 tới.

Theo Al Jazeera, ông Bolsonaro đã đạt kết quả tốt hơn dự kiến, giành được 47,08% số phiếu so với mức 45,10% của ông Lula, khi 99,73% số phiếu đã được kiểm; khoảng cách chênh lệch là hơn 2,3 triệu phiếu bầu.

Kết quả này khác hẳn với dự báo của hầu hết các cuộc thăm dò trước bầu cử, vốn cho thấy ông Lula có lợi thế dẫn trước sít sao về ý định bỏ phiếu trong vòng một.

Giờ đây, 2 ứng cử viên Tổng thống hàng đầu có 3 tuần để thu hút các cử tri ôn hòa – những người đã không ủng hộ họ trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Bầu cử Tổng thống Brazil bước vào vòng nước rút khi hai ứng cử viên hàng đầu tiếp tục cạnh tranh sít sao. Ảnh: EFE

Theo Anadolu, ông Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, một luật sư kiêm Thượng nghị sĩ đương nhiệm, đã được cha mình – cựu Tổng thống Jair Bolsonaro – đích thân lựa chọn để dẫn đầu danh sách tranh cử của phe bảo thủ thuộc Đảng Tự do.

Ông bước vào chính trường từ sớm với tư cách là nghị sĩ bang Rio de Janeiro nhưng không quá nổi bật trên quy mô toàn quốc cho đến khi nhận được sự ủng hộ chính thức từ cha mình.

Tranh cử với cương lĩnh tập trung vào an ninh và trấn áp tội phạm, kinh tế thị trường cùng các giá trị xã hội bảo thủ, ông đã phải đối mặt với sự giám sát gắt gao do các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, dính líu tới một bộ phim tiểu sử về cha mình.

Ông Lula, 80 tuổi, thuộc Đảng Công nhân, đang nỗ lực giành nhiệm kỳ thứ 4 (không liên tục) sau khi từng lãnh đạo đất nước giai đoạn 2003-2010 và trở lại nắm quyền vào năm 2023.

Tranh cử cùng Phó Tổng thống Geraldo Alckmin, đương kim Tổng thống Brazil tập trung vào các chương trình phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, đầu tư công nghiệp và thương mại đa phương, đặc biệt là trong khối BRICS.

Mặc dù không giành được thế đa số tuyệt đối, kết quả khả quan của Đảng Tự do của ông Bolsonaro tại cả Thượng viện và Hạ viện, hai cơ quan lập pháp của quốc gia Nam Mỹ, cho thấy ngay cả khi thắng cử trong vòng runoff, ông Lula sẽ khó khăn trong việc điều hành đất nước.

Theo Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 79% trong tổng số gần 159 triệu cử tri đăng ký tính đến tối 4/10.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, Anadolu)