Bầu cử tổng thống Brazil: Trước thềm vòng bỏ phiếu quyết định, hai ứng cử viên thách thức nhau về minh bạch tài chính

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (trái) và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro là hai ứng cử viên bước vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2026. (Nguồn: Anadolu)

Theo báo Folha de S.Paulo, thỏa thuận được ký tại trụ sở Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE), sau khi ông Lula đưa ra thách thức trong cuộc tranh luận trên truyền hình ngày 18/10, yêu cầu đối thủ công khai hồ sơ cá nhân để chứng minh tính minh bạch.

Phía ông Flávio Bolsonaro đề nghị mở rộng phạm vi công khai, bao gồm thông tin về gia đình ông Lula, các doanh nghiệp liên quan, chi tiêu bằng thẻ công vụ của Phủ Tổng thống và hồ sơ ra vào các dinh tổng thống. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về khoảng thời gian cung cấp dữ liệu.

Chủ tịch đảng Lao động (PT) cầm quyền Edinho Silva cho biết, ông Lula đã trực tiếp ký văn bản. Trên mạng xã hội, Tổng thống Brazil khẳng định đã hoàn thành phần việc của mình và yêu cầu đối thủ thực hiện cam kết. Dù vậy, theo Folha de S.Paulo, một số đồng minh của ông Lula vẫn nghi ngờ ông Flávio Bolsonaro sẽ công khai đầy đủ hồ sơ theo thỏa thuận.

Động thái trên diễn ra trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử, khi hai ứng cử viên đưa ra những định hướng khác biệt về tương lai của Brazil, tập trung vào chính sách kinh tế, phúc lợi xã hội, an ninh công cộng và chống tham nhũng.

Cuộc đua gay cấn

Trong vòng đầu tiên ngày 4/10, ông Flávio Bolsonaro giành 47,03% số phiếu hợp lệ, nhỉnh hơn mức 45,16% của ông Lula. Do không có ứng cử viên nào đạt đa số tuyệt đối, hai người bước vào vòng quyết định để giành vị trí lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh. Những tuần cuối chiến dịch chứng kiến các cuộc mít tinh, tranh luận trên truyền hình cùng những cáo buộc liên quan tham nhũng và sự can thiệp của nước ngoài.

Ông Lula, lãnh đạo kỳ cựu của đảng Lao động cánh tả, trở lại cương vị tổng thống vào tháng 1/2023 sau khi đánh bại cựu Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử năm 2022. Trước đó, ông từng lãnh đạo Brazil giai đoạn 2003-2010, với dấu ấn về tăng trưởng kinh tế và các chương trình xã hội.

Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Lula nhấn mạnh phân phối thu nhập, quyền lợi người lao động, đầu tư công và hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp. Ông cho rằng, chi tiêu chính phủ và các chương trình xã hội có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm bất bình đẳng.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, thượng nghị sĩ thuộc đảng Tự do và là con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, tập trung vào tăng cường an ninh công cộng, kiềm chế chi tiêu và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ.

Chiến dịch của ông Flávio Bolsonaro hướng tới chuyển sự bất mãn với chính phủ hiện tại thành sự ủng hộ đối với những thay đổi trong điều hành kinh tế và thực thi pháp luật. Việc ông ra tranh cử cũng là phép thử đối với khả năng duy trì ảnh hưởng trên toàn quốc của phong trào bảo thủ do cha ông xây dựng.

Các cuộc thăm dò dư luận được công bố trong tuần qua cho thấy cuộc đua sít sao, với việc ông Flávio Bolsonaro dẫn trước ở mức chênh lệch nhỏ. Theo RealTime Big Data và PoderData, ông nhận được 52% sự ủng hộ từ số người được thăm dò, so với 48% của ông Lula. Khảo sát của AtlasIntel/Bloomberg đưa ra tỷ lệ tương ứng là 51,1% và 48,9%, trong khi BTG/Nexus ghi nhận mức 50,3% và 49,7%.

Tổng thống tiếp theo của Brazil sẽ phải giải quyết nhiều sức ép, gồm nợ hộ gia đình, tình hình an ninh công cộng, nhu cầu cải thiện dịch vụ công và yêu cầu quản lý tài chính nhà nước. Trong khi ông Lula kêu gọi cử tri ủng hộ thành tích về chương trình xã hội, tiền lương và đầu tư công, ông Flávio Bolsonaro cam kết theo đuổi chính sách an ninh cứng rắn hơn, thay đổi cách tiếp cận chi tiêu công và điều chỉnh định hướng đối ngoại.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các lực lượng cánh hữu gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ Latinh, sau chiến thắng của các ứng cử viên bảo thủ và trung hữu ở Chile, Colombia, Peru và Bolivia, cùng sự hiện diện của các chính phủ cánh hữu tại Argentina và Ecuador. Với quy mô lớn nhất khu vực và vai trò quan trọng trong ngoại giao quốc tế, Brazil có thể tác động đáng kể đến định hướng chính trị của Mỹ Latinh.

Về đối ngoại, ông Flávio Bolsonaro chủ trương xích lại gần Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi ông Lula nhấn mạnh việc duy trì quan hệ độc lập với Washington, Bắc Kinh và các cường quốc khác.