Bầu cử tổng thống Brazil: Lãnh đạo đương nhiệm Lula da Silva bị đối thủ Flávio Bolsonaro dẫn trước, cuộc đua bước sang vòng hai

Cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2026 có thể bước vào vòng cạnh tranh thứ hai giữa nhà lãnh đạo đương nhiệm Lula da Silva (trái) và ứng viên đảng cực hữu Flávio Bolsonaro. (Nguồn: NurPhoto/Getty Images)

Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, công tác kiểm phiếu đang được tiến hành. Theo số liệu của Tòa án Bầu cử tối cao Brazil (TSE), với 98,64% số phiếu tại các hòm phiếu điện tử đã được kiểm, ông Flávio Bolsonaro, ứng cử viên đảng Tự do (PL) cánh hữu, đang dẫn trước với 47,27% số phiếu ủng hộ, trong khi Tổng thống Lula da Silva, ứng cử viên đảng Lao động (PT), đạt 44,88%.

Với tỉ lệ trên, không có ứng cử viên nào đạt đủ 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng ngay trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Brazil. Theo luật bầu cử Brazil, nếu không ai đạt ngưỡng 50%, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ vào vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 25/10.

Trước đó, ông Flávio Bolsonaro từng có thời điểm vượt 50% số phiếu ủng hộ trong những giai đoạn đầu kiểm đếm, nhưng tỷ lệ này giảm dần khi thêm nhiều khu vực được cập nhật kết quả.

Cuộc bầu cử lần này có 12 ứng cử viên tranh cử tổng thống, song ông Lula và ông Flávio Bolsonaro là hai nhân vật nổi bật nhất.

Ông Lula, 80 tuổi, đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ tư không liên tiếp, sau hai nhiệm kỳ từ năm 2003-2010 và trở lại cương vị Tổng thống từ năm 2023. Ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, là con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Cuộc đua diễn ra trong bối cảnh Brazil tiếp tục có sự phân cực chính trị sâu sắc. Các vấn đề kinh tế - xã hội, quan hệ với Mỹ và những cáo buộc về khả năng can thiệp từ bên ngoài cũng là những nội dung được đề cập trong chiến dịch tranh cử.

Ngoài cuộc bầu cử Tổng thống, cử tri Brazil cũng bỏ phiếu lựa chọn các thống đốc bang, thượng nghị sĩ và nghị sĩ Hạ viện. Nhờ hệ thống bỏ phiếu điện tử, Brazil thường hoàn tất việc kiểm phiếu trong vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.