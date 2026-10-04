Bầu cử Tổng thống Brazil: Hai ứng cử viên bám đuổi sít sao

Tổng thống Brazil Lula da Silva (giữa) trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Sao Paulo, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại thành phố São Paulo, Tổng thống Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Lao động (PT), dẫn đầu đoàn xe vận động trong sự tham gia của đông đảo người ủng hộ mặc trang phục màu đỏ. Ông nhấn mạnh thông điệp bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ ông ngay từ vòng một. Đây cũng là nơi ông Lula từng kết thúc chiến dịch tranh cử năm 2022 trước khi đánh bại cựu Tổng thống Jair Bolsonaro ở vòng hai.

Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do (PL) và là con trai ông Jair Bolsonaro, dẫn đầu đoàn xe với hàng trăm người đi mô tô cũng tại bang São Paulo. Trong thông điệp cuối cùng trước cuộc bầu cử, chính trị gia 45 tuổi kêu gọi cử tri lựa chọn sự thay đổi ngay trong vòng một, qua đó tránh phải tiến hành vòng hai.

Nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 22/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cuối cùng do công ty tư vấn Datafolha công bố cùng ngày cho thấy chưa ứng cử viên nào đạt mức quá bán cần thiết để giành chiến thắng ngay vòng đầu.

Theo kết quả này, ông Lula nhận được 45% số người được hỏi ủng hộ, trong khi ông Flávio Bolsonaro được 42%, với biên độ sai số 2 điểm phần trăm. Các ứng cử viên còn lại chỉ đạt từ 3 tới 4% số phiếu ủng hộ.

Ở kịch bản vòng hai, hai ứng cử viên cũng bám sát nhau, ông Lula được 47% phiếu bầy và ông Flávio Bolsonaro 46%.

Cuộc bầu cử lần này có 158,7 triệu cử tri đủ tư cách tham gia. Nếu không ứng cử viên nào giành trên 50% số phiếu hợp lệ, vòng hai dự kiến diễn ra ngày 25/10.