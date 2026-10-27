Bầu cử Tổng thống Brazil: Cú lội ngược dòng đầy kịch tính

Theo The Guardian, với 100% số phiếu được kiểm, Tổng thống Lula da Silva giành được 51,79% phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ cực hữu Flávio Bolsonaro chỉ nhận được 48,25% phiếu. Khoảng cách giữa hai người là gần 4,4 triệu phiếu. Kết quả này khép lại cuộc đua quyết liệt vào cương vị nguyên thủ quốc gia tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin, đồng thời duy trì sự lãnh đạo của phe cánh tả tại Brazil. Tuy nhiên, ngay sau khi cơ quan bầu cử Brazil xác nhận chiến thắng của Tổng thống Lula da Silva, ông Bolsonaro đã từ chối thừa nhận thất bại và yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử.

Kết quả bầu cử vòng hai đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 4/10. Khi đó, ông Flávio Bolsonaro giành 47,03% số phiếu hợp lệ, trong khi Tổng thống Lula da Silva đạt 45,16%. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Brazil khôi phục chế độ dân chủ, một ứng cử viên tổng thống về nhì ở vòng đầu nhưng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quyết định.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vẫy tay với những người ủng hộ tại São Bernardo do Campo, Brazil, ngày 25-10. Ảnh: AP

Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại São Paulo, Tổng thống Lula da Silva gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân và khẳng định chính nền dân chủ đã tạo nên kết quả này. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Brazil Alexandre Padilha cho biết: “Đây là thắng lợi to lớn đối với người dân Brazil. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, họ đã có cơ hội suy ngẫm về ý nghĩa của Tổng thống Lula da Silva đối với môi trường, đối với việc bảo vệ hệ thống y tế quốc gia, hệ thống giáo dục và Hiến pháp Brazil, cũng như nhận thức rõ những rủi ro mà ứng cử viên cực hữu mang lại”. Theo Bộ trưởng Padilha, thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa đối với Brazil mà còn là tín hiệu quan trọng gửi đến phần còn lại của khu vực Mỹ Latin cũng như toàn thế giới.

Giới phân tích nhận định, chiến thắng mới nhất tiếp tục củng cố vị trí của nhà lãnh đạo kỳ cựu, song cũng đặt ra thách thức về khả năng duy trì các chính sách xã hội, bảo vệ môi trường và thu hẹp những chia rẽ chính trị sâu sắc trong xã hội Brazil.

Với chiến thắng này, Tổng thống Lula da Silva có cơ hội tiếp tục các chương trình giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng gắn với công bằng xã hội và nâng cao vai trò của Brazil trên trường quốc tế. Kết quả bầu cử sẽ góp phần định hình hướng phát triển của quốc gia Nam Mỹ trong những năm tới và tác động tới hợp tác khu vực, chính sách khí hậu cũng như quan hệ của Brazil với các đối tác lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng con đường thực hiện chương trình nghị sự của chính phủ mới sẽ vấp phải một số thách thức, khi mà Quốc hội Brazil có xu hướng nghiêng về cánh hữu, khiến các đề xuất liên quan đến ngân sách, cải cách kinh tế và chính sách xã hội có khả năng đối mặt với nhiều trở ngại. Khả năng xây dựng đồng thuận với các lực lượng trung dung và bảo thủ sẽ là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính phủ.

Dù thách thức phía trước còn lớn, nhưng kết quả cuộc bầu cử đã trao cho Tổng thống Lula da Silva thêm một nhiệm kỳ để chứng minh năng