Bầu cử Thụy Điển: Khối trung tả thắng lợi, Thủ tướng Kristersson từ chức

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy khối đối lập trung tả do đảng Dân chủ Xã hội dẫn đầu đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển diễn ra ngày 13/9, với 176 ghế trong tổng số 349 ghế, cao hơn 3 ghế so với khối cánh hữu của Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson.

Theo kết quả cuối cùng được công bố ngày 17/9, liên minh trung tả gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Cánh tả, đảng Xanh và đảng Trung tâm đã giành được đa số sít sao tại Quốc hội.

Trong khi đó, liên minh của ông Kristersson, gồm đảng Ôn hòa và các đối tác cùng với sự ủng hộ của đảng Dân chủ Thụy Điển (SD), giành 173 ghế.

Sau khi kết quả được xác định, Thủ tướng Kristersson đã tuyên bố từ chức, mở đường cho Chủ tịch Quốc hội bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ mới.

Ông Kristersson cho biết sẽ tôn trọng nỗ lực thành lập chính phủ của lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Magdalena Andersson và sẵn sàng xem xét các phương án để hình thành một chính phủ không thuộc cánh tả.

Bà Andersson, 59 tuổi, từng là nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển trong giai đoạn 2021-2022 và hiện là lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội.

Tuy nhiên, việc thành lập chính phủ mới được dự báo sẽ cần nhiều cuộc thương lượng do khác biệt giữa các đảng trong khối trung tả.

Đảng Trung tâm phản đối việc đảng Cánh tả tham gia nội các, trong khi đảng Cánh tả muốn có đại diện trong chính phủ. Bà Andersson trước đây từng loại trừ khả năng thành lập một chính phủ bao gồm đảng Cánh tả, nhưng vẫn tìm kiếm sự ủng hộ của đảng này tại Quốc hội.

Theo kế hoạch, Quốc hội có thể tiến hành bỏ phiếu về ứng cử viên thủ tướng sớm nhất vào ngày 29/9. Nếu bà Andersson không thể tập hợp đủ sự ủng hộ, ông Kristersson vẫn có thể tìm cách thành lập một chính phủ khác.

Trong cuộc bầu cử lần này, đảng Dân chủ Xã hội giành 28% số phiếu, mức thấp nhất trong hơn 100 năm. Trong khi đó, đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) giành 17,5% số phiếu, giảm khoảng 3 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử năm 2022./.