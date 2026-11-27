Hồi tháng 10, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi Quốc hội không thông qua các sắc lệnh về nhà ở. Ảnh: EPA

Cuộc bầu cử ngày 29/11 được xem là phép thử quan trọng đối với chính phủ trung tả của Thủ tướng Pedro Sánchez, người đã duy trì vai trò nổi bật trong đời sống chính trị châu Âu những năm gần đây. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế - xã hội trong nước cùng sức ép từ phe đối lập đang khiến triển vọng của liên minh cầm quyền trở nên bấp bênh.

Theo các cuộc thăm dò được The Guardian tổng hợp, đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha (PSOE) của ông Sánchez đang bám sát nhưng đứng sau đảng Nhân dân (PP) đối lập, với tỷ lệ ủng hộ sít sao 28 - 30%. Trong khi đó, đảng Vox cực hữu nhận được khoảng 19% sự ủng hộ.

Nếu PP giành chiến thắng, Tây Ban Nha có thể chứng kiến sự chuyển dịch đáng kể về chính sách và định hướng chính trị. Đáng chú ý hơn, một chính phủ có sự tham gia hoặc hậu thuẫn của Vox sẽ đánh dấu bước tiến mới của lực lượng cực hữu tại một trong những quốc gia lớn của Liên minh châu Âu (EU).

Kết quả cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng Nhân dân đối lập đang dẫn đầu với 30%. Nguồn: The Guardian tổng hợp từ dữ liệu thăm dò do Mapa Electoral, Wikipedia và các nguồn khác

Khủng hoảng kinh tế - xã hội tạo sức ép lên chính phủ

Quyết định tổ chức bầu cử sớm của Thủ tướng Sánchez xuất phát từ những bất đồng ngày càng sâu sắc trong nghị viện, đặc biệt liên quan đến các biện pháp ứng phó khủng hoảng nhà ở. Việc hai sắc lệnh khẩn cấp do chính phủ đề xuất không nhận được đủ sự ủng hộ đã khiến ông Sánchez quyết định đưa cuộc tổng tuyển cử lên sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn nằm ở những khó khăn kinh tế - xã hội đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Giá nhà tại Tây Ban Nha đã tăng gần 85% trong giai đoạn 2015-2025. Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở, giá thuê tăng nhanh và khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó khăn đang trở thành vấn đề chính trị nhạy cảm. Số liệu được Hội đồng Quan hệ Đối ngoại dẫn lại cho thấy nước này đang thiếu khoảng 750.000 căn nhà và con số có thể tăng lên 1 triệu vào năm 2028.

Không chỉ người thu nhập thấp, một bộ phận đáng kể tầng lớp trung lưu cũng chịu sức ép từ chi phí nhà ở. Khi tiền thuê nhà chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thu nhập, những cam kết về an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống của chính phủ trở thành đối tượng được cử tri đánh giá trực tiếp. Bên cạnh đó, lạm phát duy trì ở mức cao, đạt 4,9% trong tháng 9 và tháng 10/2026, tiếp tục bào mòn sức mua của các hộ gia đình.

Đây là những vấn đề mà phe đối lập đang khai thác để đặt câu hỏi về năng lực điều hành của chính phủ Tây Ban Nha. PP cam kết giảm thuế đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, thúc đẩy xây dựng nhà ở và tạo thêm ưu đãi cho chủ nhà. Trong khi đó, PSOE tìm cách bảo vệ thành quả chính sách xã hội, nhấn mạnh các chương trình phúc lợi, tăng lương tối thiểu và những biện pháp bảo vệ người thuê nhà.

Sự đối lập giữa hai cách tiếp cận phản ánh vấn đề trong chính trị châu Âu hiện nay: khi tăng trưởng kinh tế không đủ cải thiện cảm nhận về chất lượng sống, những thành tựu vĩ mô khó có thể tự động chuyển hóa thành sự ủng hộ chính trị.

Cuộc tổng đình công phản đối tình trạng giá nhà ở và chi phí sinh hoạt leo thang tại Valencia, ngày 11/11/2026. Ảnh: Robert Solsona/Europa Press

Nhập cư và bản sắc quốc gia trở thành vấn đề chính trị

Nhập cư vốn không phải chủ đề nổi bật trong chính trị Tây Ban Nha như tại một số quốc gia châu Âu khác. Chính phủ của ông Sánchez thậm chí theo đuổi cách tiếp cận tương đối cởi mở, trong đó có kế hoạch cấp quy chế cư trú hợp pháp cho khoảng 500.000 người nhập cư không có giấy tờ. Tuy nhiên, những diễn biến tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hồi cuối tháng 7 đã khiến vấn đề này trở lại tâm điểm tranh luận.

PP và Vox đều tận dụng sự kiện để chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ. Trong khi Vox sử dụng ngôn từ cứng rắn, mô tả dòng người di cư như một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, PP cũng thúc đẩy cách tiếp cận chặt chẽ hơn trong kiểm soát biên giới.

Bên cạnh nhập cư, vấn đề độc lập của Catalonia tiếp tục là điểm chia rẽ sâu sắc. Chính phủ Sánchez từng đạt được thỏa thuận với các lực lượng ủng hộ độc lập tại nghị viện và ban hành luật ân xá cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Catalonia. Ngược lại, PP và Vox phản đối những nhượng bộ này, đồng thời muốn áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các yêu cầu ly khai.

Những vấn đề này cho thấy cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa hai chương trình kinh tế. Đây còn là lựa chọn của cử tri về mô hình quản trị, cách tiếp cận đối với sự đa dạng xã hội và mối quan hệ giữa chính quyền trung ương với các vùng tự trị.

Phe cánh hữu đứng trước cơ hội trở lại nắm quyền

Lợi thế của PP trong các cuộc thăm dò đặt đảng này trước cơ hội trở lại lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, khả năng giành đa số tuyệt đối vẫn là dấu hỏi lớn. Kịch bản PP cần sự hỗ trợ của Vox để thành lập chính phủ đang trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của cuộc bầu cử.

Trong những năm gần đây, hai đảng đã tăng cường hợp tác tại nghị viện cũng như chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sự gần gũi về mục tiêu chính trị không đồng nghĩa với việc hai bên hoàn toàn thống nhất về chương trình nghị sự.

Vox theo đuổi quan điểm cứng rắn hơn về nhập cư, chủ trương hạn chế quyền tiếp cận phúc lợi của người không mang quốc tịch Tây Ban Nha và có lập trường hoài nghi đối với tiến trình hội nhập châu Âu. Đảng này cũng ủng hộ những chính sách bảo thủ hơn về các vấn đề xã hội. Trong khi đó, PP thuộc Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), lực lượng trung hữu lớn nhất tại Nghị viện châu Âu, và có xu hướng gần với dòng chính trị bảo thủ ôn hòa của EU hơn.

Những khác biệt này từng khiến các liên minh cánh hữu ở cấp khu vực đổ vỡ. Tuy nhiên, trước triển vọng trở lại nắm quyền, PP có thể phải chấp nhận thỏa hiệp để nhận được sự hậu thuẫn của Vox. Nếu Vox tham gia chính phủ Tây Ban Nha, đây sẽ là bước tiến đáng kể của lực lượng cực hữu tại quốc gia này kể từ khi chế độ độc tài Francisco Franco kết thúc năm 1975.

Tác động vượt ra ngoài biên giới Tây Ban Nha

Tầm quan trọng của cuộc bầu cử ngày 29/11 không chỉ giới hạn trong chính trường Tây Ban Nha. Một sự thay đổi chính phủ tại Madrid có thể tác động đến tương quan chính trị và định hướng đối ngoại của châu Âu.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Sánchez thường thể hiện lập trường độc lập trong một số vấn đề quốc tế, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông. Ông nhiều lần chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và có những bất đồng công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu PP lên nắm quyền, chính sách đối ngoại của Madrid có thể chuyển hướng theo cách tiếp cận gần hơn với dòng chính trị trung hữu tại châu Âu và tăng cường quan hệ với Washington.

Ở cấp độ châu Âu, việc ông Sánchez rời vị trí lãnh đạo sẽ khiến phe trung tả mất đi một tiếng nói đáng chú ý trong các cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại, an sinh xã hội và quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Đặc biệt, nếu kết quả bầu cử dẫn tới một chính phủ PP phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của Vox, tác động sẽ không chỉ nằm ở sự thay đổi cán cân quyền lực tại Tây Ban Nha. Nó còn có thể củng cố xu hướng các lực lượng bảo thủ truyền thống hợp tác với cực hữu để giành quyền điều hành đất nước.

Vì vậy theo các nhà phân tích khu vực, cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc chuyển giao quyền lực thông thường. Đây là phép thử đối với khả năng duy trì sức hút của các lực lượng trung tả trước những bất an kinh tế - xã hội, đồng thời cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của các đảng cánh hữu trong đời sống chính trị châu Âu. Kết quả tại Tây Ban Nha có thể trở thành tín hiệu quan trọng cho những cuộc bầu cử sắp tới tại Pháp, Ba Lan và rộng hơn là tương lai của cán cân chính trị trên toàn lục địa.