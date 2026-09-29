Bầu cử tại Israel được dự đoán sẽ là cuộc đua sít sao

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NHK

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang muốn tiếp tục nắm quyền, đã phát biểu tại một cuộc mít-tinh của đảng Likud cánh hữu vào giữa tháng 9.

Thủ tướng Netanyahu ca ngợi những điều mà ông coi là thành tựu của các chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, Iran, Lebanon và các nơi khác sau các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas nhằm vào Israel năm 2023. Ông lập luận rằng Israel đã tự cứu mình khỏi nguy cơ bị tiêu diệt bằng cách tấn công những kẻ chủ mưu các hành động khủng bố.

Trong khi đó, phe đối lập ngày càng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu vì cho rằng ông đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Hamas.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Đài truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin cách đây vài ngày cho thấy số ghế của đảng Likud trong Quốc hội có thể giảm hơn 1/3 so với trước bầu cử. Kết quả thăm dò cũng cho thấy đảng đối lập Yashar có thể trở thành lực lượng lớn nhất.

Chiến dịch tranh cử dự kiến sẽ sôi động hơn sau kỳ nghỉ lễ của người Do Thái hiện nay kết thúc vào đầu tháng tới.

Theo NHK