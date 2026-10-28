Bầu cử tại Israel: Chưa rõ bên nào sẽ chiến thắng

Bảng hiển thị hai ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử ở Israel tại Tel Aviv. Ảnh: AP

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 26 đạt 77,7% tính đến thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu lúc 22h (theo giờ địa phương) ngày 27-10, với 5.695.682 người đã thực hiện quyền bầu cử. Đây là mức cao nhất tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu trong khoảng 25 năm qua. Hiện công tác kiểm phiếu đang được tiến hành.

Mối quan tâm chính hiện nay là liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có tiếp tục nắm quyền hay không. Đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu đối đầu với đảng trung dung Yashar do cựu lãnh đạo quân đội Gadi Eisenkot đứng đầu.

Truyền thông Israel đang đưa tin về số ghế mà các đảng dự kiến sẽ giành được trong số 120 ghế Quốc hội (được gọi là Knesset tại Israel), dựa trên kết quả thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu.

Đài truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin, đảng Likud đã giành được 24 ghế, còn đảng Yashar giành được 22 ghế. Liên minh của ông Netanyahu được dự báo có 50 ghế, trong khi khối của ông Eisenkot có 52 ghế. Để thành lập chính phủ, một đảng cần giành được đa số ghế hoặc phải lập liên minh với các đảng khác.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng dự kiến có vào ngày 30-10, còn kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố theo quy định một tuần sau cuộc bầu cử, vào ngày 4-11.

Người ủng hộ ông Gadi Eisenkot tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử đêm 27-10 ở Tel Aviv. Ảnh: AP

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Israel kể từ vụ tấn công do Hamas tiến hành cách đây 3 năm, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Theo NHK/Aljazeera